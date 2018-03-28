Агрегатор по доставке еды из ресторанов «Яндекс.Еда» начнет работу в российских регионах. Ранее сервис работал только в Москве. Расширение начнут с Санкт-Петербурга, рассказал представитель компании.

До конца 2018 года сервис запустят и в других российских городах-миллионниках. У компании есть планы экспансии и за пределы России. Другие подробности не сообщаются.

«Яндекс» запустил службу по доставке еды на основе сервиса Foodfox. Позднее проект объединили со службой UberEATS. Сейчас «Яндекс.Еда» доставляет заказы с помощью собственных курьеров.

В дальнейшем сервис перейдет на модель маркетплейса — ресторанам с собственной службой доставки разрешат подключаться к платформе и доставлять заказы самостоятельно. Проект будет получать комиссию за обслуживание заказов, ее размер не называется.

По оценке «Яндекса», рынок доставки еды занимает около 5 % от всего рынка общепита. Его размер составляет порядка 1,5 миллиарда долларов. «Ежегодно он растет на 15–20 % и будет расти еще лет пять-десять быстрыми темпами», — уверены в компании.

Источник: «РБК»