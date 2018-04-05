Роспотребнадзор проверит бренды шоколада после появления в Сети роликов, на которых покупатели поджигают плитку. Горение продукта якобы указывает на его небезопасность. По мнению проверяющих в соцсетях, шоколад должен не гореть, а только плавиться.

Проверки организуют в тех субъектах России, где сообщили о случаях горения шоколада. Вместе с тем эксперты проведут лабораторные исследования продукции брендов. Среди марок, упомянутых в роликах, — «Бабаевский», «Вдохновение», «Российский» и Alpen Gold.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, связанный с составом продукта.

В Роспотребнадзоре призвали в случае сомнений в качестве продуктов обращаться в территориальные подразделения службы, а также не доверять случайным источникам информации.

В декабре 2017 года в интернете появились похожие ролики, на которых поджигали рис. The Village рассказывал, могут ли делать крупу из пластика и как распознать подделку еще в магазине.

Источник: агентство «Москва»