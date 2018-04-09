Novikov Group запустил новый проект Travel Gourmet by Novikov, посвященный гастрономическому туризму.

Путешественнику помогут организовать гастрономический тур в редкие локации для знакомства с кухней других стран. Поездка включает посещение фермерских хозяйств, виноделен и дегустацию авторских блюд в лучших ресторанах выбранной страны. Известные шеф-повара, а также обладатели звезд Michelin научат готовить национальные блюда, а местные жители покажут секретные места.

Для шеф-поваров и представителей ресторанного бизнеса предусмотрены профессиональные стажировки. Авторы разработали около 100 гастрономических маршрутов, в том числе в Италию, Испанию, Францию, Грузию, Азербайджан, Сербию, Армению и Болгарию.

Источник: Novikov Group