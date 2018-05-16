По поручению правительства Роскачество провело проверку наиболее покупаемой разновидности коньяка — трехлетней выдержки. Исследованию по 25 параметрам безопасности, природе происхождения и вкусовым качествам подверглись 47 отечественных и зарубежных марок напитка.

Результаты показали, что 30 % образцов можно отнести к фальшивому коньяку. При исследовании напитков по изотопной методике обнаружилось, что 15 товаров содержат спирт невиноградного происхождения, что противоречит требованиям нормативных документов и поднормативных актов. Сюда попали «Остров Крым», «Бастион», «Легенды Севана», «Русский Крым», Father’s Old Barrel, «Крымский статус», «Аграв», «Людовик», «Арман», «Белая гвардия», коньяк армянский «Поздравительный», «КД» (ООО «Коньячный завод „Арегак“»), а также «Три звездочки» (ЗАО «ВКК „Русь“»), «Три звездочки» (ООО «ТД „КВС“») и «Три звездочки» (ООО «Винно-коньячный завод „Русский“»).

Кроме того, пять производителей использовали запрещенные межгосударственными и национальными стандартами синтетические ароматизаторы. Такой продукт не имеет права называться коньяком — только спиртным напитком. Эту проблему выявили у следующих марок: «Белая гвардия», «КД» (ООО «Коньячный завод „Арегак“»), «Три звездочки» (ЗАО «Винно-коньячный комбинат „Русь“»), «Три звездочки. Одесский» (ООО «Родник и К») и «Три звездочки» (ООО «Винно-коньячный завод „Русский“»).

Надзорные органы уже уведомлены о нарушениях.

В целом качество спиртового сырья, степень его очистки и массовая концентрация метилового спирта, мышьяка, свинца, кадмия и ртути нареканий не вызвали. Синтетических красителей ни в одном образце не выявили.

Более подробно с результатами исследования отдельных марок коньяка можно ознакомиться на сайте Роскачества.

Источник: Роскачество