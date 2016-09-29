В столице в течение месяца — с 1 октября по 31 октября — пройдет 12-й Московский гастрономический фестиваль, во время которого шефы 100 городских ресторанов представят свои дегустационные сет-меню за фиксированную цену в 1 500 рублей. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

«В фестивале участвуют ресторан „Сыр“, которому недавно исполнилось 15 лет, и такие старожилы, как Semifreddo, Sirena, Baltschug Kempinski, „Буйабес“, „Итальянец“ и другие рестораны, заложившие много лет назад стандарты качества. Безусловно, в фестивале участвуют самые громкие проекты самых известных московских шеф-поваров, таких как: Владимир Мухин, Анатолий Комм, Иван Шишкин, Нино Грациано, Уильям Ламберти, Глен Баллис, Давид Эммерле, Анатолий Казаков и Дмитрий Зотов», — рассказали организаторы фестиваля.

Так, в ресторане Bao + Bar посетителям предложат сет на двоих из маринованных помидоров кимчи с арбузом и сулугуни, а также рамен или бао на выбор. При этом в Tarantino можно будет попробовать татаки из тунца с порто и терияки и кремом из шпината и карпаччо из кабачков с понзу и щучьей икрой, а в White Rabbit — ряженку из лебяжьих печенок и пастилу из антоновки.

Отмечается, что гости фестиваля также смогут принять участие в определении победителей, оставив отзыв на сайте мероприятия, на странице события в Facebook или в мобильном приложении.