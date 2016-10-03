На Велозаводском рынке, расположенном у станции метро «Автозаводская», 4 октября откроется рыбный кластер. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Площадь рыбного кластера составит 200 квадратных метров. По сообщению департамента торговли и услуг Москвы, рыбу на площадке будут коптить прямо перед покупателями. В кластер привлекут рыбопромышленников, участвующих в «Московских сезонах» и гастрономическом фестивале российской продукции «Золотая осень».

В торговом комплексе расположатся аквариумы с живой рыбой и морепродуктами, а также коптильня, гриль и жаровня для приготовления рыбы на месте.