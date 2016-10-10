Перезапуск обновленного после реконструкции Усачёвского рынка в Хамовниках отметят 15 и 16 октября. Об этом The Village рассказали представители площадки.

«В эти дни здесь пройдут масштабные чаепития вокруг гигантского самовара, дегустации, семейные образовательные мастер-классы, экскурсии по Хамовникам и интерактивные представления. Как и положено на новоселье, гости встретятся с владельцами старейших лавок и новыми резидентами рынка лично», — говорится в анонсе события. Кроме того, во время празднования перезапуска площадки гостей ждут семейные мастер-классы от проекта «Зеленая школа» и экскурсии по Хамовникам от проекта «Прогулки по Москве».

Среди новых резидентов рынка значатся фермеры из «Сыроварни Марии Коваль» и хозяйства «Доброе дело», костромской проект «Сыр и масло», а также Fish and Crab с ассортиментом из морепродуктов и проект «Оджахури» с блюдами домашней грузинской кухни, горячими лепешками и хачапури.

Также на Усачёвском рынке можно будет найти такие гастрономические проекты, как United Kitchen, «Щепка», Mitzva Bar, «Русская рыбная фактория», Crab'n'Caviar, кофейня «Камера Обскура», «Честная ферма», «Пропельмени», «Заморская лавка», «Батон» и «Бабушкина ферма». Кроме того, здесь будут продавать овощи, фрукты и зелень из разных регионов России.

Во время реконструкции все внутренние интерьеры рынка декорировали натуральным деревом. На рынке поменяли желто-красный фасад, выложив его старинным кирпичом. Также здесь сделали веранды вокруг рынка и обустроили зону фуд-корта. В дальнейшем здесь планируют проводить фестивали, мастер-классы и праздничные ярмарки.