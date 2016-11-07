Актриса и ведущая телепрограммы о кулинарии Юлия Высоцкая запустила сеть бакалейных лавок «Едим дома». Первые две точки открылись в жилом квартале «Царицыно» и в торговом центре «Пятое авеню». Об этом The Village рассказали представители проекта.

Это новый формат небольших магазинов площадью 80–100 квадратных метров. В продаже только российские тщательно отобранные продукты, заверяют в «Едим дома».

«Едим дома»

Адреса:

ул. 6-я Радиальная, д. 5, к. 2

и ул. Маршала Бирюзова, 32 (ТРЦ «5Авеню»,

1 этаж) ВРЕМЯ РАБОТЫ:

с 10:00 до 22:00 FACEBOOK

«Мы сегодня не хотим заявлять о каких-то грандиозных планах по расширению сети: мы развиваемся эволюционно, на собственные средства, но уже сейчас понимаем, что до 30 % магазинов будем открывать сами, а остальное — по франшизе», — прокомментировал коммерческий директор «Едим дома» Евгений Петров.

При этом он уточнил, что магазин в регионе может предложить собственный ассортимент, согласовав это с владельцами сети. Также в компании рассказали, что инвестиции в открытие одного магазина площадью до 100 квадратных метров составляет примерно 3–3,5 миллиона рублей. Стоимость франшизы — 600 тысяч рублей.

О том, что Юлия Высоцкая открывает сеть бакалейных лавок «Едим дома», стало известно еще в мае. Тогда сообщалось, что до конца 2016 года планируется запустить 15 магазинов, а в 2017 году количество бакалейных лавок сети достигнет 30 точек.