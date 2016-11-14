Команда, создающая фестивали «Местная еда», вместе с ресторанным холдингом братьев Васильчук, куда входят «Чайхона № 1», «ОбедБуфет» и Plovberry, запускают «Фуд-инкубатор». Об этом The Village рассказали представители проекта.

По их словам, фуд-инкубатор должен стать «настоящим бизнес-инкубатором полного цикла со специализацией в ресторанной отрасли». Участникам проекта будут помогать найти инвестора и подготовиться к запуску своего проекта. От учащихся в свою очередь требуется интересная идея и бизнес-модель.

Участники проекта будут отбираться поэтапно. До 25 ноября все желающие должны написать подробную заявку на сайте инкубатора. Следующий этап — дегустация и обсуждение финансовой модели их проекта с основательницей «Местной еды» Настей Колесниковой и Алексеем Васильчуком из ReStart. Затем отобранные участники будут защищать идеи перед инвесторами. На последнем этапе инвесторы отберут проект, если он их заинтересует, и заключат с автором сделку. Проект закончится в марте 2017 года.