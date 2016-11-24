На фестивале «Путешествие в Рождество», который пройдет в Москве с 16 декабря по 15 января, можно будет попробовать блюда из советских мультфильмов и русских сказок, а также научиться их готовить. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Мастер-классы и дегустации будут проходить в Камергерском переулке. Здесь можно будет приготовить и съесть плюшки фрекен Бок, именинный пирог Карлсона с вишней и кремом, малиновое варенье из мультфильма «Ежик в тумане», бутерброд кота Матроскина, а также пирожки и кисель из сказки «Гуси-лебеди».

Также в Камергерском организуют дегустации традиционных рождественских угощений из стран Европы, Южной Америки и Африки. Переговоры об их участии ведутся с посольствами Греции, Италии, Латвии, Мексики, Перу, Сербии и Бельгии.

На Тверской площади откроется ярмарка, где будут продавать подарки и товары из разных стран мира, среди которых также будет еда. Например, можно будет попробовать горячие сосиски на углях и традиционный чешский трдельник (свернутая особым способом булочка. — Прим. ред.). Также на площади будут продавать традиционный рождественский напиток, приготовленный в медном чане по старому европейскому рецепту.

Кроме того, в программе фестиваля запланировано несколько кулинарных уроков: посетителей будут учить печь рождественские кексы и печенья по рецептам из разных стран Европы. Расписание мастер-классов появится позже.