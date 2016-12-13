У нас очень много традиций, связанных с празднованием Рождества. Например, за четыре недели до сочельника мы зажигаем по одной свече каждое воскресенье, а в Рождество — сразу все четыре. 13 декабря проходят празднования в честь святой Люсии, когда дети ходят с зажженными свечами по церквям, школам и городским учреждениям. Через десять дней, 23 декабря, семьи, которые не живут вместе, а также те, у кого очень напряженный график работы, отмечают «маленький сочельник».

Остальные — это почти все население Дании за исключением разве что евреев и мусульман — празднуют канун Рождества 24 декабря. Для нас это самая святая ночь в году. В этот день многие ходят в церковь, а вечером собираются всей семьей и едят утку, запеченную свинину, иногда индейку. На гарнир мы готовим как обычный картофель, так и карамелизированный. А на десерт — рисовый пудинг, который называется ризаламанд, с горячим вишневым соусом. У нас много традиционной выпечки. Все это мы запиваем глёгом, который чем-то похож на глинтвейн.

После ужина мы танцуем вокруг рождественского дерева и поем датские песни. Обычно ель заранее украшают зажженными свечами и ставят под нее подарки, которые мы открываем в конце вечера. 25 и 26 декабря проходят традиционные рождественские ланчи, на которых можно попробовать сэндвичи на ржаном хлебе, датский ликер и очень много пива. Как правило, люди в рождественские праздники очень пьяные, особенно после ланчей.

Новый год мы отмечаем, наверное, так же, как это делают в других странах. В шесть вечера мы слушаем новогоднюю речь нашей королевы Маргариты II и пьем шампанское. Затем поем национальный гимн, запускаем фейерверки и идем к столу, где нас ждет ужин с вином и рыбой.

Раньше многие ели треску, сейчас же большинство предпочитает моллюсков, устриц и другие деликатесы. В полночь все следят за боем часов на главной городской башне Копенгагена, после чего встают с удобных диванов и стульев, чтобы спеть первую песню в новом году — национальный гимн. Затем мы снова запускаем фейерверки, не забывая, конечно же, пить шампанское.