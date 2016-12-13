ЕдаЧто готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Салат оливье, сельдь под шубой, холодец, салат «Мимоза», мандарины и сладкое шампанское — ассортимент новогоднего стола, который с детства знаком каждому.
The Village решил узнать, насколько наши праздничные блюда отличаются от зарубежных, и попросил рассказать людей из девяти стран мира о том, что они едят на Рождество и Новый год и как отмечают эти праздники.
Амалия, Дания
У нас очень много традиций, связанных с празднованием Рождества. Например, за четыре недели до сочельника мы зажигаем по одной свече каждое воскресенье, а в Рождество — сразу все четыре. 13 декабря проходят празднования в честь святой Люсии, когда дети ходят с зажженными свечами по церквям, школам и городским учреждениям. Через десять дней, 23 декабря, семьи, которые не живут вместе, а также те, у кого очень напряженный график работы, отмечают «маленький сочельник».
Остальные — это почти все население Дании за исключением разве что евреев и мусульман — празднуют канун Рождества 24 декабря. Для нас это самая святая ночь в году. В этот день многие ходят в церковь, а вечером собираются всей семьей и едят утку, запеченную свинину, иногда индейку. На гарнир мы готовим как обычный картофель, так и карамелизированный. А на десерт — рисовый пудинг, который называется ризаламанд, с горячим вишневым соусом. У нас много традиционной выпечки. Все это мы запиваем глёгом, который чем-то похож на глинтвейн.
После ужина мы танцуем вокруг рождественского дерева и поем датские песни. Обычно ель заранее украшают зажженными свечами и ставят под нее подарки, которые мы открываем в конце вечера. 25 и 26 декабря проходят традиционные рождественские ланчи, на которых можно попробовать сэндвичи на ржаном хлебе, датский ликер и очень много пива. Как правило, люди в рождественские праздники очень пьяные, особенно после ланчей.
Новый год мы отмечаем, наверное, так же, как это делают в других странах. В шесть вечера мы слушаем новогоднюю речь нашей королевы Маргариты II и пьем шампанское. Затем поем национальный гимн, запускаем фейерверки и идем к столу, где нас ждет ужин с вином и рыбой.
Раньше многие ели треску, сейчас же большинство предпочитает моллюсков, устриц и другие деликатесы. В полночь все следят за боем часов на главной городской башне Копенгагена, после чего встают с удобных диванов и стульев, чтобы спеть первую песню в новом году — национальный гимн. Затем мы снова запускаем фейерверки, не забывая, конечно же, пить шампанское.
Божена, Чехия
В нашей семье Рождество начинается за три недели до сочельника, когда мы готовим печенье. Мы специально печем его заранее, чтобы оно отлежалось и стало вкуснее. Утром в канун Рождества мы рано встаем и наряжаем елку. После чего я вместе с мамой и бабушкой отправляюсь на кухню и участвую в приготовлении ужина.
На нашем праздничном столе всегда есть карп, картофельный салат и суп из карпа. Пока женщины готовят, мой младший брат смотрит рождественские сказки по телевизору. Они повторяются из года в год, а потому успели стать частью рождественской традиции.
Вечером мы всей семьей отправляемся на прогулку. Раньше, когда зимы были холоднее, мы часто ходили на пруд недалеко от дома, чтобы покататься на коньках. Сейчас же мы просто гуляем, обязательно закрыв дверь в комнату, где стоит елка, перед уходом: это делается для того, чтобы младенец Иисус, или как его называют чехи — Ежишек, принес подарки. В шесть вечера начинается праздничный ужин, к концу которого всегда слышен звонок, обозначающий приход Ежишка. Тогда все желают друг другу здоровья, обнимаются, а затем бросаются к елке смотреть подарки.
Что касается Нового года, то этот праздник мы не празднуем так активно, как Рождество. Обычно в этот день молодые люди проводят время с друзьями и ходят на вечеринки.
Каролина, Канада
Канада — страна иммигрантов, поэтому традиции празднования в каждой семье отличаются. Люди с итальянскими корнями обычно собираются всей семьей и готовят не менее семи разных блюд с рыбой. Те, у кого есть русские корни, отмечают Рождество только в январе. Поляки едят карпа и другие блюда польской кухни. Но что нас всех объединяет в Рождество, так это чемпионат по хоккею!
Мои предки переехали в Канаду из Польши, поэтому на нашем праздничном столе всегда есть польские блюда: суп с «ушками», которые похожи на лапшу, смешанную с грибами, а также карп. Из-за того что рядом с нами живут представители очень разных культур, каждый год мы дополняем собственные рецепты.
Например, при приготовлении рыбы используем индийские специи или японские соусы, а также готовим самое любимое блюдо канадцев — индейку. Не обходится и без традиционного напитка из яиц, который называется эгг-ног.
Мне кажется, рождество — лучшее время для детей. Если ребенок хочет написать письмо Санта-Клаусу, то он может это сделать, используя специальный индекс, который создала канадская почта, — H0H 0H0. Это очень мило! Вечером все дети оставляют носки для подарков, а также печенье и морковь около елки для Санты и его оленей.
Мы не отмечаем Новый год в семейном кругу. Обычно все идут в гости к друзьям, веселятся и пьют много шампанского. Самое интересное происходит на следующий день, когда люди прыгают в холодное озеро. Это мероприятие называется «Полярный медведь».
Хайне, Финляндия
Обычно мы проводим Рождество вместе с семьей. День начинается с рождественской каши и сауны. Я думаю, у нас не так много традиций, как в России. Но почти в каждой финской семье есть рождественское дерево и ждут Санта-Клауса. 25 и 26 декабря мы обычно посещаем наших родственников и ходим на кладбище. Люди помоложе видятся с друзьями. Я и мои друзья, например, всегда гуляем на Рождество. Обычно в эти дни бары и клубы переполнены людьми.
На Рождество мы едим три разных запеченных блюда: картошку, морковь и брюкву. Эти запеканки — главные блюда на финском рождественском столе после ветчины. Как правило, ветчину готовит отец, и чем больше — тем лучше.
У нас также много разных видов рыбы, в том числе лосося. Моя семья всегда готовит рыбу с майонезом и ест икру. На десерт мы едим особенные пироги со сливовым джемом и пряники.
Если Рождество обычно отмечают спокойно, в семейном кругу, то Новый год — время большого праздника. У нас немного новогодних традиций. Одна из них — фейерверки, которые есть у каждого города. Также мы гадаем на олове. Сначала растапливаем его на плите, а затем бросаем в холодную воду и пытаемся угадать по рисунку, что нас ждет в будущем. У нас нет особенных блюд для новогоднего стола, обычно мы едим какие-нибудь закуски: чипсы, сыр, виноград, конфеты, а также то, что осталось с Рождества. Обычно молодые люди проводят этот день в большой компании у кого-нибудь в гостях, но не в баре. В любом случае, в этот день финны любят хорошенько выпить.
Марк, Испания
Испанцы относятся к Рождеству очень серьезно. Обычно этот праздник отмечают дома всей семьей, заранее украсив все фигурками Белен, которые показывают сцену рождения Иисуса. Под Рождество эти фигурки продают повсюду наравне с елочными игрушками. Есть еще фигурки людей, справляющих нужду, которые называются Каганер (они больше распространены в каталонской части страны).
В этот день мы едим чуррос с шоколадом и туррон (кондитерское изделие, которое готовится из меда, сахара, яичного белка, жареного миндаля и других орехов. — Прим. ред.). А еще ждем подарки, но не от Санта-Клауса, а от «Волшебных королей» — Рейес Магос. «Волшебные короли» — это волхвы Мельхиор, Каспар и Бальтазар, которые первыми пришли поприветствовать младенца Иисуса. Если ты был хорошим мальчиком или хорошей девочкой, то тебе дарят подарок, а если нет — уголь. Правда, сейчас многие дарят не настоящий уголь, а конфеты, похожие на него.
Джеймс, Австралия
Из-за жаркой погоды австралийцы обычно отмечают Рождество на улице или в бассейне, если он есть. В этот день мы едим различные европейские блюда: жареную индейку, свинину с жареным картофелем и другими овощами, рыбу и морепродукты, например креветки и устрицы, а также традиционные австралийские десерты. Самый популярный десерт — «Павлова», который получил свое название по имени русской танцовщицы.
Обычно вся семья играет в какие-нибудь игры — например, крикет. Впрочем, в моей семье играть приходится даже тем, кто крикет не любит. Что касается подарков, то их мы получаем лишь на следующий день, 25 декабря.
Тони, Германия
Рождество — самый важный праздник в году для немцев, ведь в этот день собирается вся семья. Одни посещают церковь, другие просто проводят время с семьей и обмениваются подарками. Важно только то, чтобы люди были в этот день вместе.
Подготовка к празднику начинается в первое воскресенье декабря, когда наступает время Адвента. С этого момента каждое воскресенье семьи зажигают по одной свече, чтобы в сочельник зажечь все четыре сразу. Улицы и дома украшают рождественской атрибутикой, появляются многочисленные рынки, где можно попробовать яблоки в карамели, бананы в шоколаде, глинтвейн и другие рождественские лакомства.
Многим детям дарят специальные адвент-календари, чтобы они каждый день открывали ячейку с наступившим числом и съедали конфетку, отмечая так оставшиеся до наступления Рождества дни.
А 6 декабря к немецким детям приходит Святой Николай с помощниками — Ангелом и Руппельтом. Если ребенок совершил больше хороших поступков, чем плохих, то по просьбе Святого Николая Ангел кладет в детский ботинок конфеты и фрукты, а если наоборот, то Руппельт оставляет провинившемуся розги или мешок с грязными вещами.
Вечером 24 декабря вся семья собирается за праздничным столом, чтобы поужинать жареным карпом с картофельным салатом, свиным жарким с кислой капустой или жареным гусем (традиционные праздничные блюда меняются в зависимости от федеральной земли). На десерт мы обычно едим марципан и печенье, запивая все глинтвейном или другим алкогольным напитком.
Канун Нового года мы называем Сильвестр. Этот праздник отмечают совсем не так, как Рождество. Обычно люди встречаются с друзьями, много пьют, веселятся и запускают нескончаемые фейерверки и петарды.
Дау, Южная Корея
Новый год — самый большой праздник в году. Его отмечают в течение трех дней. В этот раз по лунному календарю он пройдет с 31 декабря по 2 января, а в следующий — в конце января. Традиционно в течение всего праздника люди ходят в специальной одежде, которая называется ханбок. Утром 1 января вся семья собирается вместе. Женщины готовят, а мужчины исполняют родовые обряды. После церемонии дети совершают новогодний поклон старшим — дядям, тетям, родителям, дедушкам и бабушкам, за что те дают им немного денег.
После этого вся семья ест национальное блюдо ттоккук — суп из говяжьего бульона с нарезанным тонкими кружочками рисовым хлебом. Затем все вместе играют в корейскую национальную игру ют.
Вечером в Сеуле запускают огромные фейерверки и люди на площади считают секунды до наступления нового года (кто-то предпочитает следить за этим по телевизору). Некоторые молодые люди целуются, другие идут по магазинам или в клубы. Вообще, на улицах много пьяных. Ровно в полночь раздается звук самого большого колокола Босингак.
Макс, Бразилия
Канун Рождества бразильцы обычно проводят в семейном кругу. Все надевают одежду традиционных цветов, белую и красную, и собираются на большой ужин. К этому празднику в моей семье, как правило, готовят традиционные бразильские блюда: фарофу (бразильское блюдо, в основе которого — обжаренная в масле мука из маниока. — Прим. ред.), белый рис, три вида салата с майонезным соусом, курицу или рыбу.
В отличие от Рождества, Новый год — время вечеринок. Обычно мы встречаем его на пляже с семьей и друзьями. Все одеваются в одежду белых цветов, чтобы следующий год провести в мире и любви.
фотографии: обложка – sonyakamoz - stock.adobe.com, 1, 5 – inats - stock.adobe.com, 2 – ruslan_shramko - stock.adobe.com, 3 – Jodie Johnson - stock.adobe.com, 4 – xan844 - stock.adobe.com, 6 – andrerako - stock.adobe.com, 7 – photocrew - stock.adobe.com, 8 – ronniechua - stock.adobe.com, 9 – richardsfranco - stock.adobe.com
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