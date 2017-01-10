Еда«Доброкачественная пища, а водка — чудо!»
Что пишут посетители московских заведений в книгах отзывов и предложений
За последние несколько лет отзывы и выставление оценок на страницах заведений в социальных сетях заменили традиционные книги жалоб и предложений. Однако любое место обязано иметь такую книгу — это не только правило хорошего тона, но и обязанность, продиктованная российским законодательством.
The Village прочитал жалобные книги в нескольких московских заведениях и отобрал самые интересные отзывы, пожелания и рекомендации, сохранив авторскую орфографию и пунктуацию.
Кондитерская Upside Down Cake Co
«Я хочу такую же раковину, как у вас в уборной»
Чебуречная «Дружба»
«Мы, патриоты, русские люди, по случаю государственных и традиционистских праздников, а также канувшей в лету советской эпохи неоднократно посещали и продолжаем посещать ваше уютное заведение. Ничего, кроме хорошего, не можем сказать о вашем предприятии. Чисто, вода горячая, холодное мыло, туалет чистый.
А самое главное терпение сотрудников на наше иногда не умеренное поведение. Большое спасибо сотрудникам и... руководству, наладившим такую работу».
«Сдали экзамен!!! Чебуреки вкусные и водка тоже. Привет из Мурманска!!!»
«Я просто так вас благодарю. (номер телефона). Женат. Спасибо, что вы все есть».
Бар Noor
«Благодарю за исполненное. Отдельно, коллектив. Желаю воспринимать ваше заведение так, как я его воспринимаю, все. С днем рождения от М.М.М.»!
«Привет! Вы знаете. Я хочу сказать Вам, что Вы самые счастливые люди и Вы делаете счастливым меня и таких как я. Работая много лет по ту сторону, у меня ни на миг не поменялось желания и мечты попасть за стойку именно сюда; и именно потому пытаюсь стремиться и делать мир вокруг себя чуточку лучше! Спасибо за то, что есть такое место! Место эталон. Место на которое должны равняться все. Мы едем, чтобы учиться у Вас. И стремиться к таким же результатам. Спасибо тебе! Бар мечта! Сон! )))».
«Я (фамилия и имя. — Прим. ред.). Звезда всея Руси очень недовольна барменами, нет барменами мы довольны максимально, но менеджер Даниил не клиентоориентирован, не субъективен, с комплексами, мы недовольны адски! А Никита — молодец. Даниил должен сходить в спорт зал и последить, за культурой своего тела, а то жирок не очень смотрится! В компании с хамлом :(».
McDonald's на «Пушкинской»
«Владислав, не представил нам улыбку когда мы с ним поздоровались. Хотелось бы что бы ваши сотрудники заряжали людей позитивом и хорошим настроением».
«Выражаю огромную благодарность Сание
и Зульфие за то, что не поленились и нашли все игрушки для моих дочек. Всем добра и хорошего настроения :)».
«Я, (фамилия и имя. — Прим. ред.), прошу рассмотреть мое предложение о включении такой услуги как подзарядка мобильного телефона».
Кондитерская «Кафе Пушкинъ»
«Мы гости из Санкт-Петербурга, с большим интересом посетили ваше заведение и получили колоссальное удовольствие. Едва переступив порог вашего ресторана, были окружены заботой и вниманием сотрудников. Недаром говорят, что всему начало — гардероб, там мы были приятно удивлены: гардеробщик поведал нам историю создания этого здания.
Милый администратор Луиза сопроводила нас в зал к столику. Андрей (сотрудник. — Прим. ред.) провел для нас индивидуальную познавательную увлекательную экскурсию с большим знанием дела. Также хочется отметить внимательного и доброжелательного Максима (сотрудник. — Прим. ред.). Андрей и Максим обладают глубокими знаниями в вопросах приготовления блюд, что очень немаловажно для посетителей. Обходительность и знание этикета на высшем уровне. Хочется возвращаться в ваш ресторан вновь и вновь. Огромное спасибо вашим сотрудникам».
Гранд-кафе «Dr. Живаго»
«Хотим выразить свою благодарность за открытие ресторана с кухней в лучших традициях, кухни нашей Родины. Так как за многие годы в нашей столице практически не открывалось достойных мест с русской кухней и у всех нас, русских людей, сформировались «европейские пищевые привычки», что конечно же совершенно не правильно. Мы сегодня вспомнили давно забытые вкусы детства, очутились в прекрасной атмосфере прошлого. Спасибо большое!».
«И Я ЗДЕСЬ БЫЛ».
«Пельмени с крабом — это оргазм. Спасибо!!!
Ну правда. Еще раз спасибо!!!»
«Девушки ваши всё врут, места есть, сесть невозможно. Я понимаю создание ажиотажа и все такое. Но осадочек остался».
«Я родился заново! Это самое прекрасное, невероятное, потрясающее, поразительное, головокружительное, обворожительное черничное пирожное, и вообще пирожное, которое я ел в своей жизни!!! Плюс пельмени Сибирские невероятны и прекрасны!!! Персонал «плюс 10К лайков».
«Сегодня мне исполнилось 70 лет. Мы с женой пришли в ваше замечательное кафе не позаботившись заранее о заказе мест. Однако нас радушно приняли. (...) Жена обмолвилась, что у нас сегодня юбилейный день. Каково же было мое удивление, когда вместе с кофе и десертами в зале появились и другие официанты и все поздравили меня с днем рождения.
Очень тронут таким неожиданным вниманием и поздравлением, тронувшим меня до глубины души. В вашем кафе я уже был и мне очень нравится в первую очередь профессионализм всего персонала — замечательное приготовление блюд и обслуживание клиентов. Выражаю благодарность и желаю, чтобы весь персонал и руководители кафе держали марку нашего отечественного сервиса, к сожалению такое в наше время встречается не часто».
«Спасибо за открытие многообразия мороженого. Вы чудесные фантазеры. Поделюсь своим опытом. Ранней весной собираю сосновые шишки и молодые иголочки. 1. Сосновые шишки засаливаю как огурцы (с вареной свеклой, а рассол чудо). 2. Шишки и иголки (отдельно) заливаю цветочным медом, настаиваю в холодильнике. Отметили мое 65-летие всей семьей и внуком. Спасибо. С приветом из Тайги, Леонид».
«Мы были у вас в гостях, ели блины, кушали мороженое и пили чай! Все понравилось, за исключением того, что 6 шариков оказались в одной креманке :) И мы немного порисовали :) Подумали, что здорово было бы если шарики мороженого лежали на ровной плоскости, и доступ к ним был абсолютно совершенно свободным! Радости Вам».
«02 сентября 2014 г. в "Чайной высоте" у нас было первое свидание :))). Сегодня, ровно через год, мы пришли к вам снова. Уже как муж и жена :))). Спасибо вам за вкусное мороженое, "правильный" чай, уютную обстановку и нашу новую семью!»
«Лично я здесь в 1 раз и явно не последний :) Приятная обстановка, вкусная хомячка, особенно блинчики))). Ждите меня! I'll be back! P.S. Просто, чтобы сделать приятное. Анекдот!!! Читайте ниже —>
Кафе «Парос»
«Один недостаток Вашего кафе, что не хочется уходить, вроде наелись».
«Это жемчужина Бауманского района».
«Мне сегодня обещали РАЙ!!! И я его получила. У вас удивительно тепло, уютно, сердце и душа отдыхает. И даже печальный факт отъезда моего сына в армию не смог омрачить впечатление!!! Всех благ, здоровья, удачи, счастья».
«Спасибо что не дали умереть».
«Спокойно, уютно, приятно находиться в кафе Парос. Колоритно, уютно, чисто в помещении. Вкусно, доброкачественная пища, а водка — чудо! Спасибо, с уважением Генадий, Андрей».
«Теремок» на Арбате
«Претензий к обслуживанию и качеству питания нет. Желательно к пельменям добавить уксус. Так принято в России».
Бар Strelka
«Все отлично! Спасибо за все! Уволить менеджера! Он запрещает смеяться и веселиться! Всего доброго Вам!».
Shake Shack на Арбате
«Пожалуйста, продавайте чай и кофе, чтобы было чем запивать ваши потрясающие бургеры! А без чая и кофе — ну, прям, пичаль и бида. Вот где мне их сейчас искать?! :(».
«Сдав последний зачет и знатно проголодавшись, мы искали место, где можно хорошо отдохнуть и неплохо покушать. В поисках такого места, мы попали в Shake Shack. И ничуть не пожалели. Сразу с порога нас встретил Марат. Мы хотим выразить ему благодарность за помощь в выборе меню и за его великолепное чувство юмора.
Отдельно хочется отметить картошку фри с сырным соусом и сезонный лимонад. Желаем вам дальнейшего процветания. Вы обрели постоянных клиентов в нашем лице».
Пельменная «Лепим и варим»
«Лепи пельмень как никогда.
Его лепи и днем и ночью.
Пельмень вкуснее лишь тогда,
И лишь тогда его ты хочешь!
Мешать пельмень не забывай
И соус поливай обильно много.
Во рту помнИ и запивай
Афигительным напитком с лого.
Разваривать пельмень не смей
И кушать вилкой ты не вздумай!
Мы не найдем пельмень вкусней!
! Лепи, вари и ни о чем не думай!»
Благодарим за помощь в подготовке материала Анну Зиновьеву.
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