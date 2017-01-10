«Хотим выразить свою благодарность за открытие ресторана с кухней в лучших традициях, кухни нашей Родины. Так как за многие годы в нашей столице практически не открывалось достойных мест с русской кухней и у всех нас, русских людей, сформировались «европейские пищевые привычки», что конечно же совершенно не правильно. Мы сегодня вспомнили давно забытые вкусы детства, очутились в прекрасной атмосфере прошлого. Спасибо большое!».

«И Я ЗДЕСЬ БЫЛ».

«Пельмени с крабом — это оргазм. Спасибо!!!

Ну правда. Еще раз спасибо!!!»

«Девушки ваши всё врут, места есть, сесть невозможно. Я понимаю создание ажиотажа и все такое. Но осадочек остался».

«Я родился заново! Это самое прекрасное, невероятное, потрясающее, поразительное, головокружительное, обворожительное черничное пирожное, и вообще пирожное, которое я ел в своей жизни!!! Плюс пельмени Сибирские невероятны и прекрасны!!! Персонал «плюс 10К лайков».

«Сегодня мне исполнилось 70 лет. Мы с женой пришли в ваше замечательное кафе не позаботившись заранее о заказе мест. Однако нас радушно приняли. (...) Жена обмолвилась, что у нас сегодня юбилейный день. Каково же было мое удивление, когда вместе с кофе и десертами в зале появились и другие официанты и все поздравили меня с днем рождения.

Очень тронут таким неожиданным вниманием и поздравлением, тронувшим меня до глубины души. В вашем кафе я уже был и мне очень нравится в первую очередь профессионализм всего персонала — замечательное приготовление блюд и обслуживание клиентов. Выражаю благодарность и желаю, чтобы весь персонал и руководители кафе держали марку нашего отечественного сервиса, к сожалению такое в наше время встречается не часто».