В Москве 24 апреля пройдет фестиваль ресторанных концепций «Пальмовая ветвь». Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

В числе номинантов — шесть ресторанов Москвы (Adri BBQ Wine Restaurant, Steak It Easy, True Cost Bar, 354 Exclusive Height, Wine & Сrab и Zizo Porketerria), The Repa из Санкт-Петербурга, «Sыtо-пьяно» из Рязани, «Жан Хуан Лу» из Новосибирска, «Лапша на ушах» из Ярославля, «Софи и Аннабель» из Самары и «26/28» из Екатеринбурга.

На протяжении всего дня на сцене фестиваля будут проходить мастер-классы, дегустации и лекции ведущих ресторанных команд. Так, мастер-классы проведут шеф-повар Адриан Кетглас, рестораторы Сергей и Иван Березуцкие, шеф и ресторатор Уильям Ламберти.

Победитель поедет осенью во Францию представлять Россию на международной премии «Пальмовая ветвь». Также жюри назовет лидера народного голосования на сайте.

Билет на премию можно приобрести на сайте. Стоимость составляет от 9 500 рублей за билет с дегустациями и 4 500 рублей за билет без них.