«В первую очередь, я думаю, щи. Гастрономическая общественность вне России считает, что главный русский суп — это борщ. Но это далеко не так, именно щи — то, чего у нас не отнять. Издревле в деревнях готовили щи (обычные и кислые) в настоящей русской печи. Сейчас много говорят о моченых яблоках, квашеной капусте и тому подобном с подачи скандинавской гастрономии, но на самом деле эти блюда и эти технологии мы используем уже несколько столетий. К тому же это блюдо близко и понятно каждому русскому человеку, а это, согласитесь, очень немаловажно. Так что я считаю, что щи полноправно могли бы попасть в список нематериального наследия».