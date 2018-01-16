ЕдаКакие блюда могли бы войти в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефов
Спойлер: никаких пельменей
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение французских булочников внести традиционный багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В свою очередь, партия ЛДПР сообщила, что хочет внести в тот же список русские блины и пельмени в качестве главных блюд в национальной кулинарной традиции. The Village узнал у рестораторов и шеф-поваров, какие русские блюда, по их мнению, действительно заслуживают называться культурным наследием.
Александр Раппопорт
основатель ресторанного холдинга «Рестораны Раппопорта»
«Смысл в том, что в России десятки продуктов, которые можно включить в нематериальное наследие, а не два. Это и квас, и щи с солянкой и рассольником и так далее, и наконец, конечно же, оливье, который во всем мире называется russian salad».
Владимир Мухин
шеф-повар ресторана White Rabbit
«Коломенская или белевская пастила, тульский пряник, муромский калач — блюда, которые уже увековечили название своего региона, рецепты которых на протяжении веков передаются из поколения в поколение, уже достойны того, чтобы войти в список ЮНЕСКО. Что уж говорить о блюдах, которые стали визитной карточкой не одного региона, а целой страны. Например, для меня это борщ. Моя бабушка-казачка готовила его с рыбной мелочью, обжаренной с помидорами, а я готовлю с жареными карасями и печеной фасолью».
Елена Савчук
шеф-повар ресторана LavkaLavka
«Думаю, что это могла бы быть кулебяка. Исконно русское блюдо, богатый и сытный пирог с двумя сортами рыбы, белыми грибами, сарацинским зерном (рисом), яйцами и блинами. Каждый слой разделяется тонким блинчиком, и все это великолепие запекается в печи. И еще сугудай, пожалуй, одно из моих любимых блюд. Свежая северная подмороженная рыба с заправкой из ароматного масла. Уникальное блюдо северных народов России».
Борис Зарьков
основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family
«Для меня традиционный русский вкус — это борщ, малосольные огурцы, черная икра, бородинский хлеб и пожарские котлеты. В первую очередь те блюда, на которых мы выросли, вкус которых зашит в нас как культурный код».
Игорь Гришечкин
шеф-повар ресторана «КоКоКо»
«В первую очередь, я думаю, щи. Гастрономическая общественность вне России считает, что главный русский суп — это борщ. Но это далеко не так, именно щи — то, чего у нас не отнять. Издревле в деревнях готовили щи (обычные и кислые) в настоящей русской печи. Сейчас много говорят о моченых яблоках, квашеной капусте и тому подобном с подачи скандинавской гастрономии, но на самом деле эти блюда и эти технологии мы используем уже несколько столетий. К тому же это блюдо близко и понятно каждому русскому человеку, а это, согласитесь, очень немаловажно. Так что я считаю, что щи полноправно могли бы попасть в список нематериального наследия».
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