Гастрономическая картаЧто есть на Патриарших, в Люблино и в районе Таганки
Все о завтраке, обеде и ужине в городе
Весь год мы рассказывали, куда зайти на бранч в районе Патриарших, где пить кофе на Маросейке, как найти лучший плов и хумус в районе Таганки и что покупать в Люблине, на Даниловском рынке и в Конькове.
Чтобы поводов выйти из дома в новогодние праздники было чуть больше, мы собрали вместе главные гастрономические маршруты города.
Гастрономическая жизнь за пределами Садового кольца продолжает набирать обороты. Появившиеся прошлой зимой «Китайские новости» на Профсоюзной улице в течение года регулярно собирали очередь на вход. По соседству с рестораном заработал и обновленный продуктовый рынок «Экомаркет», у которого теперь есть собственный фуд-корт. Рассказываем, ради чего стоит ехать в Коньково из центра и близлежащих районов.
Прошлым летом 1-й Гончарный переулок у Таганской площади, на котором долгие годы располагалась строительная площадка, расчистили и превратили
в образцовое городское пространство. Сейчас на небольшом пятачке с общим двориком работает несколько крафтовых баров, небольших кафе, кофеен и аутентичное место с узбекским пловом.
За пять лет Даниловский рынок прошел сложный путь от грязного сельскохозяйственного базара с криминальным оттенком до гастрономического места силы Москвы. Теперь сюда приходят не только чтобы купить продукты на неделю, но и чтобы вкусно поесть и просто приятно провести время.
После прошлогодней реконструкции Мясницкая улица стала привлекательным местом для прогуливающихся горожан, а у кофеен и ресторанов появилось больше места для веранд.
За последние несколько лет Патриаршие превратились в главный гастрономический район Москвы. Найти здесь можно и питейные заведения, и микроскопические кофейни на пару столиков, и полусекретные рестораны, и шумные бары, из которых толпа под вечер выплескивается на узкие тротуары. Рестораны и гастропабы продолжают открываться на Малой Бронной, в Козихинском переулке и на Спиридоновке, привлекая все новых посетителей.
Джекфрут с желтой мякотью, разрезанный на внушительные куски, гроздья лонгана в шуршащей прозрачной обертке, цветок банана, напоминающий огромный бордовый кокон, — такие продукты едва ли увидишь в обычном московском супермаркете. Зато все это можно купить на задворках торгово-ярмарочного комплекса «Москва» в Люблине, где в обложенном белой плиткой здании, заняв два этажа, спрятался целый рынок.
Покровка — не только одна из улиц исторического центра Москвы, но и излюбленный горожанами гастрономический район. Здесь можно найти крохотные кофейни, шумные бары, спрятавшиеся во дворах рестораны и симпатичные кондитерские.
Первые торговые ряды на месте Усачевского рынка появились еще в начале 30-х годов прошлого века, а современное здание было построено чуть позже — в 1976 году. Четыре года назад на Усачевском была проведена полная реконструкция. Также у рынка появились веранды и зона фуд-корта, на которой представлено более десяти различных проектов с едой и напитками.
Улица Маросейка — неожиданно тихое начало шумной Покровки, но найти подходящее место для ланча, завтрака или ужина можно и здесь. Рассказываем о самых примечательных.
фотографии: обложка – Рената Гарипова, 1, 3 – Яся Фогельгардт, – Babetta cafe
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