Весь год мы рассказывали, куда зайти на бранч в районе Патриарших, где пить кофе на Маросейке, как найти лучший плов и хумус в районе Таганки и что покупать в Люблине, на Даниловском рынке и в Конькове.

Чтобы поводов выйти из дома в новогодние праздники было чуть больше, мы собрали вместе главные гастрономические маршруты города.