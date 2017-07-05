Гастрономическая картаКухни народов мира: Где есть на ВДНХ
The Village рассказывает о заведениях с верандами, которые располагаются на территории ВДНХ
Мы надеемся, что лето в Москве все-таки наступит. На этот случай The Village подготовил небольшой гид по кафе и ресторанам с верандами на ВДНХ.
«Московское небо»
Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 422, справа от ракеты и павильона «Космос»
Время работы: с 12:00 до 23:00
Средний чек: 1 500–2 000 рублей
За чем идти: За самой романтичной верандой на ВДНХ в особом антураже 50-х.
Угощают традиционными блюдами бывших союзных республик: сациви из индейки, завиванец из говяжьей вырезки с черносливом, хычины с картофелем и домашним сыром. К летнему сезону меню обновили и добавили раздел «С дымком». Все блюда готовят на улице на живом огне.
Веранда располагается на двух этажах. На первом есть качели, которые идеально подходят для красивых фото в соцсети. Из-за близости к Дворцу бракосочетания ресторан облюбовали свадебные процессии.
«Андерсон на даче»
Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 136, бывший Домик растениеводов, рядом с кинотеатром «Круговая панорама»
Время работы: с 10:00 до 23:00
Средний чек: 700–1 500 рублей
За чем идти: За возможностью отдохнуть вместе с детьми, поваляться в гамаке, поесть клубнику с грядки и почувствовать себя на даче.
Веранду здесь дополняет просторная лужайка и летняя площадка с игровой зоной — аниматор работает до 22:00. Здесь огромный выбор сладкого: домашние эклеры, бельгийские вафли с кленовым сиропом, трюфели, круассаны. Кроме того, кормят кесадильей, варениками ручной лепки и фирменными салатами.
«Свадьба соек»
Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 550, павильон «Верблюдоводство», неподалеку от «Городской фермы»
Время работы: ежедневно с 11:00 до 23:00
Средний чек: 700–1 500 рублей
За чем идти: За верандой, где наливают киндзмараули и саперави.
Рестораном руководит та же команда, что отвечает за «Лебединое озеро» и 8 Oz. в парке Горького. На веранде можно занять столик или вальяжно устроиться с бокалом вина в подушках, разбросанных по лежакам. Кухня грузинская, в ресторане утверждают, что повара готовят еще по рецептам своих бабушек. В меню — шоти, хинкали, люля-кебаб, различные виды шашлыка, сациви, пхали и аджапсандал.
«Рыбацкая деревня»
Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 615, между Лихоборским проездом и прудом
Время работы: с 10:00 до 23:00
Средний чек: 1 500–2 500 рублей
За чем идти: За верандой на берегу водоема и возможностью самостоятельно поймать рыбу.
Главная особенность ресторана — вы можете сами поймать рыбу, снаряжение выдают на месте. Для тех, у кого нет желания добывать еду самостоятельно, в меню есть рыба на любой вкус: форель, карп, стерлядь и осетр. Ее запекают, жарят, коптят и готовят на пару. Правда, процесс этот, похоже, занимает много времени — даже в меню написано, что время приготовления рыбы — около часа. Все кафе — одна большая веранда. На территории «Рыбацкой деревни» расположено несколько беседок со столами.
«Оттепель»
Адрес: пр-т Мира 119, стр. 311, павильон «Шелководство», напротив «Зеленого театра»
Время работы: с 12:00 до 24:00
Средний чек: 1 500–2 000 рублей
За чем идти: За окруженной деревьями верандой и сталинскими интерьерами.
Некоторые в шутку называют «Оттепель» буфетом при «Зеленом театре». В ожидании спектакля сюда часто заходят поужинать или купить брускетту: с форшмаком из олюторской сельди, редисом и сливочным соусом, с бужениной, с рижскими шпротами и скрэмблом. За кухню в ресторане отвечает Андрей Мамонтов, бывший су-шеф в White Rabbit. Здесь пельмени из лося соседствуют с жареным гребешком и запеченным осетром.
«Пироги»
Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 467, за павильоном № 64
Время работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: 500 рублей
За чем идти: За верандой с колоритом советской столовой и сытными пирогами.
Как бы парадоксально ни звучало, в кафе «Пироги» стоит идти в первую очередь за пельменями — спросить про них стоит на кассе. В порции восемь штук, подают со сметаной или маслом. Но пироги тоже хороши. Есть сытные: с семгой, со шпинатом и брынзой, с кроликом и грибами. Есть сладкие: с брусникой, с черной смородиной, с яблоком и корицей. Пирог можно купить частями или целиком. Работает доставка.
«Городская ферма»
Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 44, ориентир — павильон № 44 «Кролиководство»
Время работы: с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной
Средний чек: 1 000–1 500 рублей
За чем идти: За единением с природой и общением с животными.
Кафе — одно из составляющих комплекса «Городская ферма». В меню блюда из фермерских продуктов: сэндвичи, закуски, супы и горячие блюда. В кафе есть площадка для детских кулинарных мастер-классов — их расписание можно уточнить на кассе «Фермы» или по телефону.
«Остерия итальяна»
Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 619, направо от фонтана «Дружба народов», за павильоном «Армения» № 68
Время работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: 700-1500 рублей
За чем идти: За итальянской едой.
В меню большой выбор пиццы, пасты, ризотто, лазанья. Утром действует меню завтраков, с 12:00 до 16:00 действует скидка 20 % на пиццу, пасту и суп дня. Для детей по выходным проводятся мастер-классы по приготовлению пиццы.
«Дружба»
Адрес: пр-т Мира, 119, стр. 631
Время работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: 700–1 500 рублей
За чем идти: За завтраками на веранде с видом на фонтан «Дружба народов».
Здесь есть большая кофейная карта, сырники, круассаны, блинчики с домашним вареньем и свежая газета — полный набор для начала идеального дня. На обед тоже стоит зайти — кормят пиццей, бургерами из баранины и паровыми булочками бао.
Фотографии: обложка, 2 — «Оттепель», 1 — «Московское небо»
КомментарииПодписаться