За чем идти: За самой романтичной верандой на ВДНХ в особом антураже 50-х.

Угощают традиционными блюдами бывших союзных республик: сациви из индейки, завиванец из говяжьей вырезки с черносливом, хычины с картофелем и домашним сыром. К летнему сезону меню обновили и добавили раздел «С дымком». Все блюда готовят на улице на живом огне.

Веранда располагается на двух этажах. На первом есть качели, которые идеально подходят для красивых фото в соцсети. Из-за близости к Дворцу бракосочетания ресторан облюбовали свадебные процессии.