До Нового года остались всего пара недель, поэтому самое время определиться, каким будет ваш праздник. Мы сделали подборку ресторанов, где можно отпраздновать новогоднюю ночь с видом на Красную площадь, на 62-м этаже или с грузинскими танцами.
White Rabbit
Цена: от 25 000 рублей
Адрес: Смоленская пл., 3
Новогоднюю ночь можно будет провести в одном из главных ресторанов города. В White Rabbit привезут сразу два музыкальных подарка — Соник и солистку группы Kosheen Шан Эванс. Будет и праздничная лотерея, на которой разыграют посылки от Деда Мороза и подарочные сертификаты в Сандуны. В меню — все главные блюда шеф-повара Владимира Мухина: паштет из кролика с желе из мадеры, эффектный холодец из камчатского краба, зимний салат с груздями и сметаной, гусь с рябиновым желе и курский поросенок с яблочным пюре и шпинатом.
Peshi
Цена: от 15 000 рублей
Адрес: ул. Охотный Ряд, 2
В рыбном ресторане Peshi в Новый год пройдет карнавальная ночь. В планах на вечер — танцевальная программа, иллюзионисты, конкурсы, подарки и, конечно, специальное праздничное меню от шеф-повара Усона Эргешова.
«Турандот»
Цена: от 29 000 рублей
Адрес: Тверской б-р, 26, стр. 3
Дорогой праздник в стиле «Игры престолов» в очень нарядном ресторане. В новогоднюю ночь «Турандот» станет Семью королевствами, правда, править здесь будут Валерий Меладзе и Светлана Лобода. Весь интерьер, костюмы и детали для праздника созданы по мотивам сериала, поэтому надевайте соответствующий наряд (говорят, его можно сшить из ковров IKEA).
«Казбек»
Цена: от 24 000 рублей
Адрес: ул. 1905 Года, 2
В программе новогодней ночи грузинского ресторана «Казбек» — многоголосие «Акапелла-Сакартвело» с танцорами, цыганский табор, выступление кавер-группы с музыкальными хитами всех времен и народов, розыгрыши, конкурсы и подарки. В меню праздничного ужина обещают холодные блюда и закуски, хачапури, горячее, два основных блюда, десерт, а также бокал шампанского и безалкогольные напитки, а для детей в ресторане будет действовать специальное меню. Дед Мороз тоже будет, только грузинский — Товлис Бабуа с гор Сванетии.
«Шинок»
Цена: от 24 000 рублей
Адрес: ул. 1905 года, 2
В ресторане «Шинок» собираются встречать Новый год в лучших советских традициях. В программе вечера концерт группы Rock’n’Lora, выступление фокусника, викторины, конкурсы, елка и, конечно, Дед Мороз. Праздничный ужин включает в себя самые популярные блюда советской кухни и безалкогольные напитки: оливье, икра, заливное, медовик и бокал шампанского.
Valenok
Цена: от 7 000 рублей
Адрес: Цветной б-р, 15
Щедрое предложение от ресторатора Аркадия Новикова. В Valenok будет выступать группа Boney M, поэтому без хитов «Sunny», «One Way Ticket», «Bahama Mama» не обойдется. Также обещают лотерею, подарки, конкурсы, Деда Мороза и праздничный стол. Одно из самых недорогих предложений города.
«Бочка»
Цена: от 1 000 рублей
Адрес: ул. 1905 Года, 2
В отличие от большинства московских ресторанов, «Бочка» будет работать в обычном режиме, по предварительному заказу столика. Заказывать можно будет, как обычно, по меню, в подарок каждому гостю — бокал шампанского и гастрономический комплимент — запеченный на вертеле бычок. В общем, идеальный вариант, если вам не нужно развлекательных программ и вы в поиске места, где можно спокойно поужинать в кругу друзей.
Гранд-кафе «Dr. Живаго»
Цена: от 35 000 рублей
Адрес: ул. Моховая, 15
Пожалуй, одно из самых праздничных мест города и вне Нового года. В «Живаго», из окна которого можно будет смотреть на салют на Красной площади, не вставая из-за стола, в новогоднюю ночь планируют джазовую музыку, большой праздничный торт, танцы и, конечно, Деда Мороза. В общем, будет с размахом, по-русски.
Community
Цена: от 10 000 рублей
Адрес: Космодамианская наб., 2
В совсем новом проекте в районе «Новокузнецкой» праздновать Новый год будут по всем правилам элегантного коктейля, за которым следует ужин. Начнут вечер с аперитива, а затем перейдут к столу, где гостей будет ждать ужин из семи подач и бутылка шампанского. В целом одно из самых бюджетных предложений, без лишних увеселений, которые часто и правда совсем не к месту.
Sixty
Цена: от 35 000 рублей с человека
Адрес: Пресненская наб., 12, башня «Федерация», 62-й этаж
С видом на всю Москву встретить Новый год можно в ресторане Sixty на 62-м этаже башни «Федерация». Праздничный ужин состоит из нескольких закусок, горячего и ассорти десертов, которые шеф-повар Режис Тригель разработал специально к новогодней ночи. Кроме того, к ужину каждому гостю подарят бутылку шампанского, а за музыку в этот вечер будут отвечать Глюкоза и Митя Фомин. В общем, для скучающих по жирным 2000-м самое оно.
«Восход»
Цена: от 50 000 рублей
Адрес: ул. Ильинка, 6
Романтичный Новый год в стиле 60-х можно будет отпраздновать в ресторане Александра Раппопорта. Если хочется отвести родителей в ностальгическое место с кухнями СССР — вам точно сюда. Выступать в новогоднюю ночь тут будет Олег Газманов, в меню — холодец, блинчики, пирожки, плов, шашлыки, икра и еще три десятка настоящих блюд с традиционного праздничного стола середины прошлого века.
«Оджахури»
Цена: от 5 500 рублей
Адрес: ул. Садовая-Черногрязская, 22
Одно из самых бюджетных предложений в подборке и одно из самых заманчивых. Отпраздновать Новый год можно под грузинские песни, с конкурсами, подарками и, конечно, с грузинским размахом застолья. Кроме большого выбора традиционных закусок и горячего, в цену билета уже входит алкоголь, поэтому, если вы еще не решили, как праздновать, точно стоит обратить внимание на «Оджахури».
«Джонджоли»
Цена: от 3 500 до 5 000 рублей
Адрес: ул. Николоямская, 28/60; ул. Пятницкая, 29
Еще один грузинский Новый год в подборке. В двух ресторанах «Джонджоли» можно будет отпраздновать праздник с традиционными грузинскими блюдами, картелью и мастер-классами по танцам. В меню — цинандали и пхали, хачапури по-аджарски, сырное ассорти, мясная нарезка, свежие фрукты и хлеб из печи.
Erwin
Цена: от 45 000 рублей
Адрес: Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
Дорогой Новый год в морском ресторане Александра Раппопорта. Дедом Морозом и по совместительству ведущим вечера станет телеведущий Тимур Родригез, роль его Снежной королевы исполнит Светлана Лобода, а весь вечер за музыку будет отвечать рок-группа «Тарантинос». Для гостей устроят розыгрыш подарков, в том числе обещают подарить айфон и даже автомобиль Mini Cooper.
Фотографии: обложка, 3 – Андрей Стекачев, 1 – White Rabbit, 2 – «Бочка», 4 – Erwin
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