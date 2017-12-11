Новогоднюю ночь можно будет провести в одном из главных ресторанов города. В White Rabbit привезут сразу два музыкальных подарка — Соник и солистку группы Kosheen Шан Эванс. Будет и праздничная лотерея, на которой разыграют посылки от Деда Мороза и подарочные сертификаты в Сандуны. В меню — все главные блюда шеф-повара Владимира Мухина: паштет из кролика с желе из мадеры, эффектный холодец из камчатского краба, зимний салат с груздями и сметаной, гусь с рябиновым желе и курский поросенок с яблочным пюре и шпинатом.