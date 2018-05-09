Тартар — одно из самых популярных блюд европейской кухни, которое можно встретить практически в любом ресторане. В современной подаче это блюдо родом из Франции, но считается, что придумали его кочевые народы, которые употребляли блюда из сырой конины.

Изначально тартаром называли классический французский соус, позже тартаром стали называть мелко рубленную сырую говядину или рыбу.

Считается, что по качеству этого блюда можно сразу же определить уровень ресторана и шеф-повара. Любой гость сможет оценить свежесть продукта, будь то мясной или рыбный тартар, и сделать выводы о подходе ресторана к выбору ингредиентов. Учитывая специфичность блюда, особое внимание стоит уделить выбору мяса. Говяжья вырезка хорошего качества или другой альтернативный отруб (что будет дешевле) — залог успеха. Баланс соуса и специй указывает на уровень шеф-повара и его квалификацию.

Классически мясо заправляется горчицей, табаско, луком, корнишонами и подается с желтком. На данный момент в ресторанах можно увидеть множество вариаций заправки тартара, как и нарезки мяса. Очень важно, чтобы мясо перед нарезкой и при подаче было достаточно холодным.