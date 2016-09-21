На Берсеневской набережной открывается рыбный ресторан Pescatore
На Берсеневской набережной 22 сентября открывается рыбный ресторан Pescatore, автором проекта которого является владелец Noa и Albero Андрей Зайцев. Об этом The Village рассказали представители заведения.
Pescatore
Адрес: Берсеневская набережная, 16, cтр. 9
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 12:00 до 00:00
Средний счет: 3 000 рублей
Закуски
Крудо из северной креветки — 950 рублей
Тартар из сибаса — 1 470 рублей
Карпаччо из дальневосточной креветки — 790 рублей
Салат из дорады — 1 150 рублей
Теплый салат из морепродуктов —
1 650 рублей
Кинг-краб «Каталана» — 2 500 рублей
Сашими из дикого лосося — 1 050 рублей
Горячие закуски
Креветки под соусом «Биск» — 950 рублей
Ассорти из морепродуктов в темпуре —
1 800 рублей
Кальмары «AOP» с картофельным пюре — 1 050 рублей
Мидии или вонголе с имбирем и луком порей — 1 050 рублей
Супы
Гаспачо с креветкой — 850 рублей
Суп «Даши юдзу» из дорады и сибаса —
1 100 рублей
Суп из креветок в тайском стиле с кинзой — 950 рублей
Основные блюда
Треска под перечным соусом — 990 рублей
Омар под перечным соусом с имбирем — 1 250 рублей
Морепродукты в томантном соусе «Гуацетто» — 1 450 рублей
Желтохвост, обжаренный на гриле —
2 200 рублей
Мясо
Портер-хаус — 610 рублей
Говяжьи щечки — 950 рублей
Рибай стейк — 2 700 рублей
Идея: Ресторан расположился в старом особняке на Берсеневской набережной прямо напротив храма Христа Спасителя. Авторы проекта отмечают, что к запуску нового места было разработано авторское меню, где медитеранская кухня сочетается с перуанской. Ингредиенты при этом доставляют из разных стран, сохраняя их свежесть при помощи специального оборудования. За процессом создания блюд можно наблюдать вживую: кухня в заведении открытая.
Шеф-повар: За кухню в Pescatore отвечает шеф-повар Мидо Мустафа, который начинал свою карьеру в Италии, затем работал в ресторанах России и США, а также стажировался в миланском Langosteria.
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