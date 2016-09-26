На Арбате открылся второй в Москве бар «Гадкий койот». Об этом The Village сообщили представители заведения. Они отметили, что Москва стала первым городом, которому дали лицензию на открытие второго «Гадкого койота».

«Гадкий койот»

Адрес: ул. Арбат, дом 1 График работы: с 11:00 до 06:00 Телефон: +7 (499) 678–33–68 Средний чек: 1 000 рублей Facebook

Бургеры Чизбургер с говядиной — 250 рублей Спайси с курицей — 350 рублей Мексиканский бургер — 420 рублей Вегетарианский бургер — 390 рублей Другие блюда Салат из индейки — 370 рублей Суп-гуляш — 290 рублей Говяжьи ребра с соусом BBQ — 650 рублей Бар «Порто-Ронко» — 350 рублей «Пегу-клаб» — 350 рублей «Барракуда» — 400 рублей Молочный коктейль — 350 рублей

Идея: «Гадкий койот» станет первой точкой международной сети, где меню будет включать в себя салаты, горячие блюда и десерты. Днем заведение будет функционировать как кафе-бургерная, а после 23:00 — как бар с громкой музыкой и танцами.

Кухня: Меню для второго московского «Койота» придумал техасский шеф-повар Джон Франке. Основным блюдом стали бургеры, которых в меню 15 видов. Тесто для булочек готовят по специальному рецепту шеф-повара, в результате чего получается высокая пористая булка с тонкой хрустящей корочкой.

Интерьер: Новый «Койот» относительно небольшой и в дневное время сможет вместить в себя не более 70 гостей. Вдоль стены располагается барная стойка, в центре зала — высокие столы. Столики с диванами занимают место у стены с росписью в стиле муэрто, на которых изображены яркие скелеты в розах и шелках.

Бар «Гадкий койот» принадлежит американской сети Coyote Ugly. Работают в баре только девушки, которые разносят напитки и танцуют для гостей на барной стойке. Первый московский «Гадкий койот» находится по адресу: Столешников переулок, дом 8.