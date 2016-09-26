На Арбате начал работать новый «Гадкий койот»
На Арбате открылся второй в Москве бар «Гадкий койот». Об этом The Village сообщили представители заведения. Они отметили, что Москва стала первым городом, которому дали лицензию на открытие второго «Гадкого койота».
«Гадкий койот»
Адрес: ул. Арбат, дом 1
График работы: с 11:00 до 06:00
Телефон: +7 (499) 678–33–68
Средний чек: 1 000 рублей
Бургеры
Чизбургер с говядиной — 250 рублей
Спайси с курицей — 350 рублей
Мексиканский бургер — 420 рублей
Вегетарианский бургер — 390 рублей
Другие блюда
Салат из индейки — 370 рублей
Суп-гуляш — 290 рублей
Говяжьи ребра с соусом BBQ — 650 рублей
Бар
«Порто-Ронко» — 350 рублей
«Пегу-клаб» — 350 рублей
«Барракуда» — 400 рублей
Молочный коктейль — 350 рублей
Идея: «Гадкий койот» станет первой точкой международной сети, где меню будет включать в себя салаты, горячие блюда и десерты. Днем заведение будет функционировать как кафе-бургерная, а после 23:00 — как бар с громкой музыкой и танцами.
Кухня: Меню для второго московского «Койота» придумал техасский шеф-повар Джон Франке. Основным блюдом стали бургеры, которых в меню 15 видов. Тесто для булочек готовят по специальному рецепту шеф-повара, в результате чего получается высокая пористая булка с тонкой хрустящей корочкой.
Интерьер: Новый «Койот» относительно небольшой и в дневное время сможет вместить в себя не более 70 гостей. Вдоль стены располагается барная стойка, в центре зала — высокие столы. Столики с диванами занимают место у стены с росписью в стиле муэрто, на которых изображены яркие скелеты в розах и шелках.
Бар «Гадкий койот» принадлежит американской сети Coyote Ugly. Работают в баре только девушки, которые разносят напитки и танцуют для гостей на барной стойке. Первый московский «Гадкий койот» находится по адресу: Столешников переулок, дом 8.
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