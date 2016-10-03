На Красной Пресне открылся третий по счету в Москве пивной бар Pivbar. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Pivbar

Адрес: ул. Красная Пресня, 29 Средний чек: 700 рублей Время работы: вс.-чт.: с 12:00 до 23:45, пт. и сб.: с 12:00 до 02:00 Facebook

Деликатесы из дровяной коптильни Свиные ребрышки — 490 рублей Пастрами из говядины — 490 рублей Бургеры «Люцифер» — 350 рублей Просто чизбургер — 320 рублей Салаты Барбекю-салат — 290 рублей Салат коул-слоу — 100 рублей Пиво «Гримберген Дюббель» (эль двойного брожения) — 270 рублей за 0,4 миллилитра «Дюшес де Бургунь» (фламандский эль) —

240 рублей за 0,4 миллилитра «Аффлигем блонд» (светлый эль) —

240 рублей за 0,4 миллилитра

Идея: В баре представлено 30 сортов разливного пива от независимых пивоварен Европы, Англии, Америки и России и 250 сортов бутылочного пива. Здесь подают сосиски ручной работы, хот-доги, бургеры, копченые мясные деликатесы из коптильни.

Шеф-повар: За кухню всех заведений сети отвечает Сергей Грибанов.

Интерьер: В баре 95 посадочных мест. Интерьер разработан студией Intro by Chak.

Это уже третье заведение сети в Москве. Первый бар расположен на 1-й Тверской-Ямской улице, второй — в Большом Черкасском переулке.