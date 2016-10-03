В Малом Гнездниковском переулке открылся ресторан Too Much
В Москве открылся новый ресторан Too Much от создателей сети ресторанов Lambic. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Too Much
Адрес: Малый Гнездниковский переулок, 12
Время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 300 рублей
Телефон: +7 (495) 629–91–91
Салаты
Салат из трех сортов томатов с моцареллой — 360 рублей
Курица с салатом айсберг под соусом
из голубого сыра — 320 рублей
Бутерброды
Смёрребрёд с копченой уткой, вишневым джемом и сыром — 390 рублей
Бутерброд с жареной говядиной, томатной сальсой и беконом — 380 рублей
Горячее
Медальоны из телятины с ригатти —
840 рублей
Филе камбалы с пюре из спаржи –
790 рублей
Вино
Белое вино «Пино Гриджо делле Венецие Чело» — 260 рублей за 150 миллилитров
Красное вино «Финка Каберне Совиньон» — 340 рублей за 150 миллилитров
Пиво разливное
«Гиннес» — 390 рублей за пол-литра
«Килкенни» — 390 рублей за пол-литра
Идея: В Too Much авторская кухня и объемная пивная и винная карты. Также здесь подают традиционные пивные закуски, например куриные крылья, креветки в специях и жареный камамбер. Всего в пивной карте пять стран и 100 наименований, среди которых есть бутылочное пиво из Германии, Шотландии, Дании, Бельгии и Голландии.
Шеф-повар: Меню для заведения создавал бренд-шеф Ренат Ситдиков.
Интерьер: Ресторан расположен в особняке. Интерьер сочетает в себе атмосферу классического лофта и лаконичного стиля «нордик». В заведении нет барной стойки, так как краны вмонтированы в стену.
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