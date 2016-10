В Москве открылся новый ресторан Too Much от создателей сети ресторанов Lambic. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Too Much

Адрес: Малый Гнездниковский переулок, 12 Время работы: с 12:00 до 00:00 Средний чек: 1 300 рублей Телефон: +7 (495) 629–91–91

Салаты Салат из трех сортов томатов с моцареллой — 360 рублей Курица с салатом айсберг под соусом

из голубого сыра — 320 рублей Бутерброды Смёрребрёд с копченой уткой, вишневым джемом и сыром — 390 рублей Бутерброд с жареной говядиной, томатной сальсой и беконом — 380 рублей Горячее Медальоны из телятины с ригатти —

840 рублей Филе камбалы с пюре из спаржи –

790 рублей Вино Белое вино «Пино Гриджо делле Венецие Чело» — 260 рублей за 150 миллилитров Красное вино «Финка Каберне Совиньон» — 340 рублей за 150 миллилитров Пиво разливное «Гиннес» — 390 рублей за пол-литра «Килкенни» — 390 рублей за пол-литра

Идея: В Too Much авторская кухня и объемная пивная и винная карты. Также здесь подают традиционные пивные закуски, например куриные крылья, креветки в специях и жареный камамбер. Всего в пивной карте пять стран и 100 наименований, среди которых есть бутылочное пиво из Германии, Шотландии, Дании, Бельгии и Голландии.

Шеф-повар: Меню для заведения создавал бренд-шеф Ренат Ситдиков.

Интерьер: Ресторан расположен в особняке. Интерьер сочетает в себе атмосферу классического лофта и лаконичного стиля «нордик». В заведении нет барной стойки, так как краны вмонтированы в стену.