На Тверской улице откроется закусочная Pho Fighters. Об этом The Village сообщили представители сети.

Pho Fighters

Адрес: улица Тверская, 27, строение 2 Время работы: c 10:00 до 23:00 Средний чек: 400–500 рублей Facebook

Суп Фо с говядиной — 230 рублей Фо с курицей — 230 рублей Фо с раковыми шейками — 330 рублей Лапша Лапша с говядиной — 230 рублей Лапша с курицей карри — 230 рублей

Идея: По словам владельцев, заведение ориентированно на максимально быстрый, сытный и недорогой перекус. Основу меню составляет азиатская уличная еда: суп фо в нескольких вариациях и лапша с наполнителями. Одним из вариантов фо станет «Ракамака фо» с раковыми шейками.

Кто делает: Проектом занимается Ольга Подстрешная, сестра Игоря Подстрешного, создателя сети Burger Heroes. Заведение запускалось в партнерстве с братьями Васильчуками из «Чайхоны номер». Блюда в меню создавались с нуля коллективными усилиями.

Интерьер: Супная занимает немногим больше, чем десять квадратных метров. Оформление выполнено в стилистике старых компьютерных игр и дает отсылку к названию заведения.

С субботы, 22 октября, заведение будет работать в тестовом режиме.