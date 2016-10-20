На Тверской улице откроется закусочная Pho Fighters. Об этом The Village сообщили представители сети. 

 Pho Fighters

Адрес: улица Тверская, 27, строение 2

Время работы: c 10:00 до 23:00

Средний чек: 400–500 рублей

 Facebook

Суп

Фо с говядиной — 230 рублей

Фо с курицей — 230 рублей

Фо с раковыми шейками — 330 рублей

Лапша 

Лапша с говядиной — 230 рублей

Лапша с курицей карри — 230 рублей

Идея: По словам владельцев, заведение ориентированно на максимально быстрый, сытный и недорогой перекус. Основу меню составляет азиатская уличная еда: суп фо в нескольких вариациях и лапша с наполнителями. Одним из вариантов фо станет «Ракамака фо» с раковыми шейками.

Кто делает: Проектом занимается Ольга Подстрешная, сестра Игоря Подстрешного, создателя сети Burger Heroes. Заведение запускалось в партнерстве с братьями Васильчуками из «Чайхоны номер». Блюда в меню создавались с нуля коллективными усилиями. 

Интерьер: Супная занимает немногим больше, чем десять квадратных метров. Оформление выполнено в стилистике старых компьютерных игр и дает отсылку к названию заведения.

С субботы, 22 октября, заведение будет работать в тестовом режиме. 