На втором этаже нового корпуса торгового центра «Метрополис» открылось кафе Zest Coffee & Wine. Это новый проект Хенрика Винтера и его ресторанного холдинга «Тигрус». Подробности The Village рассказали представители заведения.

Zest Coffee & Wine

Адрес: ТЦ «Метрополис», Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4 Время работы: с 10:00 до 23:00 Средний чек: 500 рублей Facebook

Блюда Тарт со шпинатом — 270 рублей Тарт с курицей — 270 рублей Напитки Эспрессо — 120 рублей Латте — 255 рублей Десерты Брусничный тарт с розмарином

и кремом — 310 рублей Лимонный тарт с меренгой —

270 рублей

Идея: По словам создателей, заведение создано для того, чтобы объединить два напитка — кофе и вино. В Zest Coffee & Wine кофе варят из зерен двух видов —бразильской арабики и бленда арабики и робусты. В кофейной карте можно найти классические кофейные напитки, а также вариации кофе раф с лавандой, пионом и базиликом и с кофе на песке. Сорта вин в заведении из линеек производителей Италии, Аргентины и Чили. Меню построено вокруг выпечки и сладких и несладких тартов.

Кто делает: Ягодные паи, тарты и киши для заведения делает PiePoint, эклеры — «Эклерная Клер», а остальные десерты — «Шоколадное ателье». Винную карту составлял шеф-бармен холдинга «Тигрус», ресторанов Bar BQ Cafe и Osteria Mario Георгий Максимов. За классический кофе отвечает Анастасия Сорока, за альтернативу — Марина Хюппенен.

Интерьер: В заведении 50 посадочных мест. Корнер оформлен в спокойных тонах.