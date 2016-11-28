Меню «Чип» Эспрессо — 140 рублей Американо — 150 рублей Флэт уайт — 150 рублей Капучино — 150 рублей Меню «Injir» Маково-лимонный тарт — 250 рублей Кекс — 100 рублей Панна-котта — 150 рублей

Универмаг «Цветной» предложил кофейне «Человек и пароход» вместе с проектом Injir стать частью Новогоднего базара. Объединенный корнер заведений, который проработает до 7 января, расположился на минус 1-м этаже торгового центра. В кафе действует выездное меню с разными видами кофе и десертами — тартами, кексами и панна-коттой. Также здесь можно заказать какао и чайные миксы от «Чайной высоты».



Injir специально для «Цветного» подготовил новинку — маково-лимонный тарт с заварным кремом и лимончелло на творожном корже с ванилью и маком, украшенный свекольными чипсами.