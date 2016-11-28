В «Цветном» открылись кофейня «Человек и пароход» и кондитерская Injir
В универмаге «Цветной» в рамках новогоднего базара открылась временная кофейня «Человек и пароход», которая работает вместе с кондитерской Injir. Об этом The Village сообщили представители заведений.
«Человек и пароход» и Injir
АДРЕС: Цветной б-р, 15
Средний чек: 500 рублей
Меню «Чип»
Эспрессо — 140 рублей
Американо — 150 рублей
Флэт уайт — 150 рублей
Капучино — 150 рублей
Меню «Injir»
Маково-лимонный тарт — 250 рублей
Кекс — 100 рублей
Панна-котта — 150 рублей
Универмаг «Цветной» предложил кофейне «Человек и пароход» вместе с проектом Injir стать частью Новогоднего базара. Объединенный корнер заведений, который проработает до 7 января, расположился на минус 1-м этаже торгового центра. В кафе действует выездное меню с разными видами кофе и десертами — тартами, кексами и панна-коттой. Также здесь можно заказать какао и чайные миксы от «Чайной высоты».
Injir специально для «Цветного» подготовил новинку — маково-лимонный тарт с заварным кремом и лимончелло на творожном корже с ванилью и маком, украшенный свекольными чипсами.
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