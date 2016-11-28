В универмаге «Цветной» в рамках новогоднего базара открылась временная кофейня «Человек и пароход», которая работает вместе с кондитерской Injir. Об этом The Village сообщили представители заведений.

«Человек и пароход» и Injir

АДРЕС: Цветной б-р, 15

Средний чек: 500 рублей

ВРЕМЯ РАБОТЫ: c 10:00 до 22:00, в воскресенье с 11:00 до 22:00

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Меню «Чип»

Эспрессо — 140 рублей

Американо — 150 рублей

Флэт уайт — 150 рублей

Капучино — 150 рублей

Меню «Injir»

Маково-лимонный тарт — 250 рублей

Кекс — 100 рублей

Панна-котта — 150 рублей

Универмаг «Цветной» предложил кофейне «Человек и пароход» вместе с проектом Injir стать частью Новогоднего базара. Объединенный корнер заведений, который проработает до 7 января, расположился на минус 1-м этаже торгового центра. В кафе действует выездное меню с разными видами кофе и десертами — тартами, кексами и панна-коттой. Также здесь можно заказать какао и чайные миксы от «Чайной высоты».

Injir специально для «Цветного» подготовил новинку — маково-лимонный тарт с заварным кремом и лимончелло на творожном корже с ванилью и маком, украшенный свекольными чипсами.