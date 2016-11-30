На Бауманской открылась вторая бургерная Vice Burgers. Заведение специализируется на классических и авторских бургерах. 

 Vice Burgers

АДРЕС: ул. Бауманская, 33а

Средний чек: 500 рублей

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11:00 до 22:00

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Бургер Classic Vice — 300 рублей

Бургер Kendall с сулугуни и персиком —
350 рублей

Бургер Downtown с голубым сыром и карамелизированным соусом — 350 рублей

Бургер Wynwood — 350 рублей

ИДЕЯ: В меню второй точки Vice Burgers — девять видов бургеров. Кроме классических вариантов, посетителям предложат авторский Kendall с сулугуни и персиком и Downtown с голубым сыром и карамелизированным соусом. Для приготовления бургеров используют мясо Aberdeen Angus. Из напитков здесь предлагают домашний лимонад и крафтовое пиво.

ШЕФ-ПОВАР: Кухню воглавляет Екатерина Мясищева, которая в прошлом работала в «Кофемании». 