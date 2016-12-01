В торговом центре «Авиапарк» 3 декабря откроется пивной бар Chernovabar. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Chernovabar beer & burgers

АДРЕС: Ходынский б-р, 4 Время работы: с 10:00 до 22:00 Средний чек: 1 000 рублей

Бургеры Fitnes burger — 450 рублей «Баварский фермер» — 450 рублей «Адский Джо» — 450 рублей Закуски Куриные крылышки — 450 рублей Свиные ребра — 490 рублей Раки (5 штук) — 500 рублей Снэки Лососевый качемас — 300 рублей Качемас из щуки — 300 рублей Качемас из спинок лосося — 300 рублей

ИДЕЯ: По словам создателей, они вдохновлялись «средневековыми архетипами и образами темных лет человечества». В баре нет официантов. Сейчас в барной карте десяток сортов импортного пива, два вида крафтового и 50 видов бутылочного. В меню можно найти бургеры, крылья, ребра, раков и снэки.

Кто делает: Создателем бара является Андрей Грязнов, который известен по проектам «Порто Мальтезе», «Колбасофф» и «Пражечка».

ИНТЕРЬЕР: Бар занимает два этажа. На первом — бар, на втором — лаундж. В дизайне используются готический стиль и технологии 3D-картин.