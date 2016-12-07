В Москве открылась пинцерия Capichi
В торговом центре «Метрополис» открылась пинцерия Capichi от создателей сети бургерных BB&Burgers. Об этом The Village сообщил представитель заведения Илья Климов.
Capichi
АДРЕС: Ленинградское шоссе, 16а, строение 4, тц «Метрополис»
Время работы: 10:00 до 23:00
средний чек: 500 рублей
Пинца
Маргарита — 240 рублей
5 сыров — 340 рублей
Шпинат-яйцо — 340 рублей
Курица-руколла — 340 рублей
Нью-йорк (мясная) — 340 рублей
Капичи с бычьим хвостом — 340 рублей
Супы
Минестроне — 130 рублей
Суп дня — 130 рублей
Салаты
Цезарь с курицей — 190 рублей
Микс салат — 190 рублей
ИДЕЯ: Основу меню составляет пинца. Это старинное итальянское блюдо, которое появилось раньше традиционной пиццы. Особенностью приготовления пинцы является то, что предварительно выпекается пышная хрустящая лепешка и только потом на нее выкладывается начинка. Пинца готовится в специальной печи, которую привезли специально для заведения из Италии.
ШЕФ-ПОВАР: Меню разработано всей командой BB&Burgers после поездок на стажировки в Италию и Америку. Шеф-повар пинцерии – Максим Батарин, который является шефом производственного комплекса BB&Burgers.
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