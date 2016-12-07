В торговом центре «Метрополис» открылась пинцерия Capichi от создателей сети бургерных BB&Burgers. Об этом The Village сообщил представитель заведения Илья Климов.

Capichi

Пинца Маргарита — 240 рублей 5 сыров — 340 рублей Шпинат-яйцо — 340 рублей Курица-руколла — 340 рублей Нью-йорк (мясная) — 340 рублей Капичи с бычьим хвостом — 340 рублей Супы Минестроне — 130 рублей Суп дня — 130 рублей Салаты Цезарь с курицей — 190 рублей Микс салат — 190 рублей

ИДЕЯ: Основу меню составляет пинца. Это старинное итальянское блюдо, которое появилось раньше традиционной пиццы. Особенностью приготовления пинцы является то, что предварительно выпекается пышная хрустящая лепешка и только потом на нее выкладывается начинка. Пинца готовится в специальной печи, которую привезли специально для заведения из Италии.

ШЕФ-ПОВАР: Меню разработано всей командой BB&Burgers после поездок на стажировки в Италию и Америку. Шеф-повар пинцерии – Максим Батарин, который является шефом производственного комплекса BB&Burgers.