В Кривоколенном переулке 16 декабря откроется ресторан сети «Кофемания». Об этом The Village рассказали ее представители.

По их словам, в декабре также планируется открытие новой точки в торговом центре «Хорошо» на Хорошёвском шоссе. Однако подробную информацию об этом заведении пока раскрывать не стали.

«Кофемания»

Супы Грибной — 590 рублей Стерляжья уха — 950 рублей Толедо — 590 рублей Том-ям — 580 рублей Горячие блюда Телятина с лисичками — 1 100 рублей Венский шницель — 950 рублей Печень по-берлински — 790 рублей Цыпленок с черным трюфелем — 750 рублей рыбные блюда Молоки лосося — 490 рублей Багет с крабом — 710 рублей Кальмары с рисом — 590 рублей Рыбные котлетки — 590 рублей сладкое Сметанник — 490 рублей Эстерхази — 410 рублей Маковый торт — 450 рублей Тирамису — 490 рублей

ИДЕЯ: Первое заведение сети ресторанов «Кофемания» появилось в 2001 году. В меню представлены салаты, супы, горячие блюда, блюда из рыбы, десерты из кухни разных стран мира. В «Кофемании» есть департамент, который разрабатывает собственную рецептуру кофе.