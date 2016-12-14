В Кривоколенном переулке откроется «Кофемания»
В Кривоколенном переулке 16 декабря откроется ресторан сети «Кофемания». Об этом The Village рассказали ее представители.
По их словам, в декабре также планируется открытие новой точки в торговом центре «Хорошо» на Хорошёвском шоссе. Однако подробную информацию об этом заведении пока раскрывать не стали.
«Кофемания»
АДРЕС: отель MOSS, Кривоколенный переулок, 10/4
время работы: с 08:00 до 20:00
средний чек: 1 500 рублей
Супы
Грибной — 590 рублей
Стерляжья уха — 950 рублей
Толедо — 590 рублей
Том-ям — 580 рублей
Горячие блюда
Телятина с лисичками — 1 100 рублей
Венский шницель — 950 рублей
Печень по-берлински — 790 рублей
Цыпленок с черным трюфелем — 750 рублей
рыбные блюда
Молоки лосося — 490 рублей
Багет с крабом — 710 рублей
Кальмары с рисом — 590 рублей
Рыбные котлетки — 590 рублей
сладкое
Сметанник — 490 рублей
Эстерхази — 410 рублей
Маковый торт — 450 рублей
Тирамису — 490 рублей
ИДЕЯ: Первое заведение сети ресторанов «Кофемания» появилось в 2001 году. В меню представлены салаты, супы, горячие блюда, блюда из рыбы, десерты из кухни разных стран мира. В «Кофемании» есть департамент, который разрабатывает собственную рецептуру кофе.
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