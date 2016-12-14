В Кривоколенном переулке 16 декабря откроется ресторан сети «Кофемания». Об этом The Village рассказали ее представители. 

По их словам, в декабре также планируется открытие новой точки в торговом центре «Хорошо» на Хорошёвском шоссе. Однако подробную информацию об этом заведении пока раскрывать не стали.

«Кофемания»

АДРЕС: отель MOSS, Кривоколенный переулок, 10/4

время работы: с 08:00 до 20:00

средний чек: 1 500 рублей

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Супы

Грибной — 590 рублей

Стерляжья уха — 950 рублей

Толедо — 590 рублей

Том-ям — 580 рублей

Горячие блюда

Телятина с лисичками — 1 100 рублей

Венский шницель — 950 рублей

Печень по-берлински — 790 рублей

Цыпленок с черным трюфелем — 750 рублей

рыбные блюда

Молоки лосося — 490 рублей

Багет с крабом — 710 рублей

Кальмары с рисом — 590 рублей

Рыбные котлетки — 590 рублей

сладкое

Сметанник — 490 рублей

Эстерхази — 410 рублей

Маковый торт — 450 рублей

Тирамису — 490 рублей

ИДЕЯ: Первое заведение сети ресторанов «Кофемания» появилось в 2001 году. В меню представлены салаты, супы, горячие блюда, блюда из рыбы, десерты из кухни разных стран мира. В «Кофемании» есть департамент, который разрабатывает собственную рецептуру кофе.