Московская сеть «Кофемания» открыла первый ресторан в Нью-Йорке. Он расположен на Манхэттене в Брайтон-Бич парке, сообщили The Village представители сети.

За кухню в новой «Кофемании» отвечает шеф-повар Тайтус Вэнг, который входит в рейтинг агентства Zagat «З0 лучших шефов Нью-Йорка младше 30 лет». Здесь сохранили многие позиции из московского меню — например, «Сметанник», «Панночку», ванильный эклер — и добавили блюда на основе французской кухни и азиатских традиций.

Кроме того, полностью сохранено меню напитков: раф, латте халва, латт и «Сингапур».