В Барселоне открылась кофейня сети «Даблби». Об этом The Village рассказали представители заведения.

Кофейня находится под управлением партнера-франчайзи. Площадь заведения — около 76 квадратных метров, оно рассчитано на 25 посадочных мест. Цены на напитки составляют от 2 до 4,5 евро. В меню добавили классический испанский кофейный напиток кортадо.

В планах директора сети Анны Цфасман — дальнейшее открытие кофеен в Москве, регионах и за границей. Сеть уже представлена в Праге, Риге, Минске и Тбилиси.