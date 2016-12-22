Сеть крафтовых баров «Пивотека 465» открывает три новых заведения в Москве: 22 декабря откроется бар в Одинцове, 23 декабря — у метро «Сокол» и 29 декабря — рядом с метро «Измайловская». Об этом The Village сообщил совладелец заведения Андрей Фиалкин.

«Пивотека 465»

Закуски Горячий сэндвич «Сырь, колбась!» — 150 рублей Краб по-шанхайски — 150 рублей Вяленая говядина — 300 рублей

ИДЕЯ: В баре наливают отечественное пиво и сидр из 22-х кранов, также здесь большой выбор бутылочного пива. В качестве закусок можно взять чипсы из сыра, вяленое мраморное мясо, арахис, фисташки, начос, картофельные чипсы и горячий сэндвич с колбасой и сыром, приготовленный на гриле.

КТО ДЕЛАЕТ: Владельцы проекта Андрей Фиалкин и Александр Гончаров.

ИНТЕРЬЕР: Все три новых заведения сети занимают помещения площадью от 40 до 50 квадратных метров. Заведения рассчитаны на 20–30 гостей. Внутри каждого бара будет музыкальный автомат и большой экран для трансляций спортивных событий.

Первый пивной бар «Пивотека 465» начал работу в апреле 2015-го на улице Ярцевской. Сейчас заведения сети располагаются на Чонгарском бульваре, на Строгинском бульваре и на улице Введенского.