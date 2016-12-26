На Черемушкинском рынке открылась грузинская кулинарная лавка «Оджахури» от Guliani Group. Об этом The Village сообщили представители заведения.

«Оджахури»

АДРЕС: улица Вавилова, 64 время работы: с 08:00 до 20:00 средний чек: 500 рублей FACEBOOK

выпечка Хачапури ачма — 110 рублей Лобиани — 230 рублей Кубдари — 250 рублей Хачапури со шпинатом и сыром — 250 рублей Горячие блюда Долма из виноградных листьев — 290 рублей Чахохбили из курицы — 290 рублей Чебуреки с сыром — 100 рублей Хинкали — 50 рублей Холодые закуски Баклажаны с орехами — 270 рублей Сациви с курицей — 290 рублей Грузинские роллы — 290 рублей Салат «Птичье гнездо» — 250 рублей Варенье Варенье из кизила — 250 рублей Варенье из белой черешни — 250 рублей Варенье из инжира — 250 рублей Тертое фейхоа — 330 рублей

ИДЕЯ: Гости рынка смогут купить в лавке свежую грузинскую выпечку, лаваш из тандыра, чебуреки, различные виды хачапури, хинкали, холодные закуски, соусы, десерты и грузинские лимонады. Купленные блюда можно взять с собой или съесть на месте за стойкой кухни или за столиками рядом с лавкой.

Кто делает: Бренд-шефом заведения является Бадри Лемонджава, который основную часть времени проводит в кафе Kulinari. В лавке сейчас работают только грузинские повара. Все блюда готовятся на месте. Компоты, соусы и десерты привозят из ресторана.