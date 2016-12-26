На Черемушкинском рынке открылась лавка «Оджахури»
На Черемушкинском рынке открылась грузинская кулинарная лавка «Оджахури» от Guliani Group. Об этом The Village сообщили представители заведения.
«Оджахури»
АДРЕС: улица Вавилова, 64
время работы: с 08:00 до 20:00
средний чек: 500 рублей
выпечка
Хачапури ачма — 110 рублей
Лобиани — 230 рублей
Кубдари — 250 рублей
Хачапури со шпинатом и сыром — 250 рублей
Горячие блюда
Долма из виноградных листьев — 290 рублей
Чахохбили из курицы — 290 рублей
Чебуреки с сыром — 100 рублей
Хинкали — 50 рублей
Холодые закуски
Баклажаны с орехами — 270 рублей
Сациви с курицей — 290 рублей
Грузинские роллы — 290 рублей
Салат «Птичье гнездо» — 250 рублей
Варенье
Варенье из кизила — 250 рублей
Варенье из белой черешни — 250 рублей
Варенье из инжира — 250 рублей
Тертое фейхоа — 330 рублей
ИДЕЯ: Гости рынка смогут купить в лавке свежую грузинскую выпечку, лаваш из тандыра, чебуреки, различные виды хачапури, хинкали, холодные закуски, соусы, десерты и грузинские лимонады. Купленные блюда можно взять с собой или съесть на месте за стойкой кухни или за столиками рядом с лавкой.
Кто делает: Бренд-шефом заведения является Бадри Лемонджава, который основную часть времени проводит в кафе Kulinari. В лавке сейчас работают только грузинские повара. Все блюда готовятся на месте. Компоты, соусы и десерты привозят из ресторана.
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