В бизнес-центре Vivaldi Plaza около станции метро «Павелецкая» открылась вторая точка Boston Seefood & Bar. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Boston Seefood & Bar

АДРЕС: Летниковская, 2, стр. 1 Время работы: с 12:00 до 00:00 средний чек: 2 000 рублей FACEBOOK

Супы Гаспачо с крабом — 690 рублей Boston Chowder (сливочный суп с морепродуктами) — 250 рублей Уха из стерляди и судака — 650 рублей Zuppa di Pesce (итальянский томатный суп с морепродуктами) — 390 рублей Креветки Креветки New Orlean — 790 рублей Креветки темпура со сладким чили и лаймом — 790 рублей Кастрюля магаданских креветок — 1 990 рублей Креветки в соусе с томатами — 790 рублей Брускетты Брускетта с осьминогом и кальмаром — 590 рублей Брускетта с камчатским крабом — 790 рублей Брускетта с морской «Фуа-гра» — 390 рублей Краб Филе камчатского краба со шпинатом и сливками — 1 990 рублей Фаланги крабов (600 граммов) — 3 690 рублей Crab Cake — 850 рублей

ИДЕЯ: Boston Seefood & Bar является рыбным рестораном, большую часть блюд которого готовят с морепродуктами и рыбой. Меню в новом месте осталось таким же, как и в заведении на «Белорусской». Так, в нем есть ассорти из креветок на льду, Crab Cake из мяса камчатского краба, тартары и брускетты.

Шеф-повар: Кухней заведует Кирилл Мартыненко, который также является бренд-шефом сети Torro Grill и первого Boston Seefood & Bar.

ИНТЕРЬЕР: В интерьере используются светлые тона и сочетание кожи, плитки, дерева и цемента.

Первое заведение Boston Seefood & Bar находится по адресу улица Лесная, дом 7.