На «Павелецкой» открылся второй Boston Seefood & Bar
В бизнес-центре Vivaldi Plaza около станции метро «Павелецкая» открылась вторая точка Boston Seefood & Bar. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Boston Seefood & Bar
АДРЕС: Летниковская, 2, стр. 1
Время работы: с 12:00 до 00:00
средний чек: 2 000 рублей
Супы
Гаспачо с крабом — 690 рублей
Boston Chowder (сливочный суп с морепродуктами) — 250 рублей
Уха из стерляди и судака — 650 рублей
Zuppa di Pesce (итальянский томатный суп с морепродуктами) — 390 рублей
Креветки
Креветки New Orlean — 790 рублей
Креветки темпура со сладким чили и лаймом — 790 рублей
Кастрюля магаданских креветок — 1 990 рублей
Креветки в соусе с томатами — 790 рублей
Брускетты
Брускетта с осьминогом и кальмаром — 590 рублей
Брускетта с камчатским крабом — 790 рублей
Брускетта с морской «Фуа-гра» — 390 рублей
Краб
Филе камчатского краба со шпинатом и сливками — 1 990 рублей
Фаланги крабов (600 граммов) — 3 690 рублей
Crab Cake — 850 рублей
ИДЕЯ: Boston Seefood & Bar является рыбным рестораном, большую часть блюд которого готовят с морепродуктами и рыбой. Меню в новом месте осталось таким же, как и в заведении на «Белорусской». Так, в нем есть ассорти из креветок на льду, Crab Cake из мяса камчатского краба, тартары и брускетты.
Шеф-повар: Кухней заведует Кирилл Мартыненко, который также является бренд-шефом сети Torro Grill и первого Boston Seefood & Bar.
ИНТЕРЬЕР: В интерьере используются светлые тона и сочетание кожи, плитки, дерева и цемента.
Первое заведение Boston Seefood & Bar находится по адресу улица Лесная, дом 7.
КомментарииПодписаться