В бизнес-центре Vivaldi Plaza около станции метро «Павелецкая» открылась вторая точка Boston Seefood & Bar. Об этом The Village сообщили представители заведения.  

Boston Seefood & Bar

АДРЕС: Летниковская, 2, стр. 1

Время работы: с 12:00 до 00:00

средний чек: 2 000 рублей

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Супы

Гаспачо с крабом — 690 рублей

Boston Chowder (сливочный суп с морепродуктами) — 250 рублей

Уха из стерляди и судака — 650 рублей

Zuppa di Pesce (итальянский томатный суп с морепродуктами) — 390 рублей

Креветки

Креветки New Orlean — 790 рублей

Креветки темпура со сладким чили и лаймом — 790 рублей

Кастрюля магаданских креветок — 1 990 рублей

Креветки в соусе с томатами — 790 рублей

Брускетты

Брускетта с осьминогом и кальмаром — 590 рублей

Брускетта с камчатским крабом — 790 рублей

Брускетта с морской «Фуа-гра» — 390 рублей

Краб

Филе камчатского краба со шпинатом и сливками — 1 990 рублей

Фаланги крабов (600 граммов) — 3 690 рублей

Crab Cake — 850 рублей

ИДЕЯ: Boston Seefood & Bar является рыбным рестораном, большую часть блюд которого готовят с морепродуктами и рыбой. Меню в новом месте осталось таким же, как и в заведении на «Белорусской». Так, в нем есть ассорти из креветок на льду, Crab Cake из мяса камчатского краба, тартары и брускетты.

Шеф-повар: Кухней заведует Кирилл Мартыненко, который также является бренд-шефом сети Torro Grill и первого Boston Seefood & Bar.

ИНТЕРЬЕР: В интерьере используются светлые тона и сочетание кожи, плитки, дерева и цемента.

Первое заведение Boston Seefood & Bar находится по адресу улица Лесная, дом 7. 