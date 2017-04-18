В Сокольниках открылся ресторан Hong Kong
В гостинице Holiday Inn в Сокольниках открылся новый китайский ресторан Honk Kong. Об этом The Village рассказали представители заведения.
Hong Kong
Адрес: ул. Русаковская, 24
время работы: c 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 500 рублей
жареный жасминовый рис
Со свининой и капустой кимчи — 480 рублей
С крабами и авокадо — 590 рублей
С овощами и яйцом с тофу — 420 рублей
С креветками и соевыми бобами — 590 рублей
супы
Суп с морскими дарами — 480 рублей
Куриный бульон с грибами — 350 рублей
Том-ям с креветками — 480 рублей
Кисло-острый суп с говядиной — 350 рублей
салаты
Жареный тофу с овощами — 380 рублей
Лапша из кальмаров — 380 рублей
Острый бамбук с грушей — 380 рублей
Ролл из грудинки с огурцом — 420 рублей
темпура
Карп в кисло-сладком соусе — 520 рублей
Щупальца кальмаров — 380 рублей
Попкорн из раковых шеек — 420 рублей
Спринг-роллы с овощами — 280 рублей
Идея: Меню включает в себя блюда вьетнамской, тайской, гавайской, европейской кухни. В меню есть европеизированные названия, например, «Карбонара по-сычуаньски», «Лапша с соусом том-ям», которые должны облегчить навигацию по меню. На кухне работают только китайцы. Представители заведения заверили, что в меню, несмотря на азиатскую наклонность, можно не бояться очень острых блюд.
Шеф-повар: Кухню возглавляет Дмитрий Шуршаков, который занимается проектом «Никуда не едем». Шеф-барменом стал Василий Жеглов, который также занимался барной картой в «Духless», Black Thai, «Китайской грамоте».
КомментарииПодписаться