В конце мая владельцы бара «Кот Шрёдингера» откроют бар-кондитерскую «Гримм». Об этом The Village рассказали представители заведения.

«Гримм»

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 32, стр. 1 Средний чек: 600 рублей

Идея: Особенность заведения заключается в том, что все коктейли будут подаваться исключительно со сладостями — пирожными, тортами, конфетами и другими угощениями. Нельзя будет заказать коктейль отдельно от сладостей или сладости отдельно от коктейля. Любой коктейль с десертом будет стоит 600 рублей.

Шеф-повар: Шеф-барменом стал Егор Степанов, который является шеф-барменом в барах «Кот Шрёдингера», «Овсянка, сэр!». Место шеф-кондитера занял Александр Пантюхов, который работал в Twins и Pipe.

Интерьер: Все сделано в сказочном стиле: «везде расставлены стеклянные кубы с цветами, игра света, персонажи из сказок „бегают“ по заведению (мы этого добились с помощью проекторов)». Бар будет прямо напротив «Кота Шрёдингера».