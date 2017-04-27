При кулинарной школе Chefshows by Novikov открылось кафе с круглосуточными завтраками. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Кафе при Chefshows by Novikov

Адрес: ул. Большая Якиманка, 22 время работы: с 08:30 до 23:00 Средний чек: 1 500 рублей Facebook

Завтраки Вафли с ягодами и ванильным соусом — 390 рублей Овсяная каша — 290 рублей Сырники с кокосовой стружкой —350 рублей Скрэмбл со сливочным сыром на чиабатте —290 рублей Гранола — 350 рублей Яйцо пашот — 240 рублей Обеды Скёрт-стейк с жареными овощами — 950 рублей Жареные кальмары с томатной сальсой — 550 рублей Сэндвич с запеченными овощами — 290 рублей Карась в сметане с картофельными чипсами — 750 рублей Салат из киноа со шпинатом и вешенками — 550 рублей Сэндвич с окороком или с салями — 290 рублей

Идея: Кафе работает для всех желающих, при этом за соседними столами могут проходить кулинарные занятия. В меню есть круглосуточные завтраки с вафлями, гранолой, сырниками и кашей и обеды с сэндвичами, супами и салатами. Также здесь можно найти ягодные пироги, смузи и свежевыжатые соки.

Шеф-повар: Заведует кухней кафе Яна Першина, которая ранее занималась кухней в «Erwin. Река. Море. Океан», GQ Bar и Zupperia и является куратором любительского направления в Chefshows by Novikov.