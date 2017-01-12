В торговом центре «Афимолл» открылся фуд-маркет «Еда вокруг света». Об этом The Village сообщили представители маркета.

По словам создателей проекта, это пространство с фермерскими продуктами и кухней разных стран мира. Так, среди участников есть рестораны «Яффа», Meat & Fish, «Время есть», «Сушилка» и маркет фермерских продуктов Greenstore.

Каждое заведение представляет на фуд-маркете порядка 20 своих самых популярных блюд, которые можно взять с собой. Еду продают в специальной упаковке, которая помогает сохранить блюда при транспортировке. Также создатели заверяют, что стоимость блюд здесь ниже, чем в ресторанном меню.

Фуд-маркет работает ежедневно по будням с 16:00 до 22:00. Он находится на втором этаже торгового центра. В планах организаторов сделать доставку блюд на территорию делового комплекса «Москва-Сити».