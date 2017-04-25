Создатели Magnum Wine Bar запускают набор на курс лекций о вине с дегустациями с преподавателем-сомелье Татьяной Селивановой. Об этом The Village рассказали организаторы лекций.

В ходе курса можно будет узнать о нюансах производства вин мира, ключевых сортах винограда и терруарах. В программе обещают слепую дегустация и лайфхаки сомелье. Стоимость абонемента включает пять тематических занятий продолжительностью два часа каждое, дегустацию пять образцов, закуски и горячее на выбор.

Первая лекция о красных винах состоится 14 мая, вторая о белых винах — 21 мая, третья об игристых винах — 28 мая, четвертая о сладких и крепленых винах — 4 июня и последнее занятие-практикум — 11 июня.

Все лекции будут проходить по воскресениям с 17:00 до 20:00 по адресу: ул. Лесная, д. 5б. Стоимость абонемента для одного участника — 15 000 рублей.