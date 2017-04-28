В «Известиях Hall» 18 и 19 мая пройдет фестиваль винного эксперта Луки Марони «Лучшие итальянские и российские вина». Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль представляет собой винный салон, где будут представлены более сотни производителей и около тысячи торговых марок вина. На фестивале будут проходить дегустации и шоу.

Также будут проводить винные лекции, на которых расскажут об истории вина, как научиться правильно оценивать вино и о том, какое вино пил Леонардо да Винчи. Также проведут дискуссию-дегустацию о пути российского виноделия, на которой можно будет попробовать несколько сортов российского вина.

Купить билет можно на сайте. Билет на один день для одного человека будет стоить 1 250 рублей. Познакомиться с полной программой фестиваля также можно на сайте.