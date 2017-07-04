Вся мебель, декор и посуда в ресторане изготовлены компанией Sempre из натуральных материалов — дерева, глины, камня. Они вместе с обилием растений и ароматом дыма от дровяной печи создают в заведении атмосферу леса. Все столы в ресторане — общие: создатели хотят, чтобы гости разделяли друг с другом не только их, но и трапезу. Меню небольшое, и оно будет постоянно меняться. Предполагается, что руками есть удобнее — в заведении нет вилок, к блюдам с бульонами подают ложки.

Ресторан сотрудничает с молодыми актерами и художниками, здесь будут проводиться различные перформансы и театральные постановки, часть из них — в закрытом формате. С четверга по воскресенье в 20:00 начинаются концерты — здесь играют джаз, блюз и фолк.

Цитаты из меню:

Лосось с хумусом баклажан и песто кинза тархун и дашишисо — 1 340 РУБЛЕЙ

Чили-цыпленок гриль с мятным соусом — 685 РУБЛЕЙ

Пицца «Маргерита» — 450 РУБЛЕЙ

Овощи гриль с острым маслом — 495 РУБЛЕЙ