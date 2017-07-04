Новое в МосквеНовые рестораны, кафе, бары и кофейни июня
Сразу три новых ресторана от Новикова, кофейня с турецкой едой, вьетнамская еда от «Кофемании» и другие открытия месяца
Рестораны и кафе
Sempre
Адрес: ул. Большая Дмитровка, 22
Время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 500 рублей
Вся мебель, декор и посуда в ресторане изготовлены компанией Sempre из натуральных материалов — дерева, глины, камня. Они вместе с обилием растений и ароматом дыма от дровяной печи создают в заведении атмосферу леса. Все столы в ресторане — общие: создатели хотят, чтобы гости разделяли друг с другом не только их, но и трапезу. Меню небольшое, и оно будет постоянно меняться. Предполагается, что руками есть удобнее — в заведении нет вилок, к блюдам с бульонами подают ложки.
Ресторан сотрудничает с молодыми актерами и художниками, здесь будут проводиться различные перформансы и театральные постановки, часть из них — в закрытом формате. С четверга по воскресенье в 20:00 начинаются концерты — здесь играют джаз, блюз и фолк.
Цитаты из меню:
Лосось с хумусом баклажан и песто кинза тархун и дашишисо — 1 340 РУБЛЕЙ
Чили-цыпленок гриль с мятным соусом — 685 РУБЛЕЙ
Пицца «Маргерита» — 450 РУБЛЕЙ
Овощи гриль с острым маслом — 495 РУБЛЕЙ
«Бок»
Адрес: ул. Петровские Линии, 20/1
Время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 2 500 рублей
Центральное место в меню ресторана занимают блюда, которые готовятся из телячьего, свиного или бараньего бока. В меню есть тушеные ребра, ребра на гриле, стейк на кости, флан-стейк и суп из пашины. В зале ресторана также есть камера вызревания мяса. Мясо разделывается и готовится на открытой кухне. Ресторан принадлежит холдингу Novikov Group.
Цитаты из меню:
Говяжьи ребра — 1 450 РУБЛЕЙ
Салат «Бок» — 680 РУБЛЕЙ
Каре ягненка — 890 РУБЛЕЙ
Паярд из телятины — 870 РУБЛЕЙ
Адрес: Новый Арбат, 21
Время работы: с 11:00 до 06:00
Средний чек: 500–1 200 рублей
Это третий и самый большой ресторан сети Steak It Easy. Первые два расположены на Лесной улице и в «Афимолле». Блюда готовятся в печах Josper на двух открытых кухнях. В разделе фирменных стейков — восемь позиций. Мясо во всей сети ресторанов используется российское. Заведение занимает два этажа, есть два зала для частных мероприятий.
Цитаты из меню:
Стейк «Пиканья» — 600 РУБЛЕЙ
Стейк «Скёрт» — 600 РУБЛЕЙ
Бургер из баранины — 480 РУБЛЕЙ
Сэндвич с ростбифом — 520 РУБЛЕЙ
Адрес: ул. Малая Бронная, 27/14
Время работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: 1 500 рублей
Внутри нового ресторана — небольшой зал с открытой кухней и газовой печью для пиццы. В выходные зал забит людьми: столы стоят так близко, что ты почти участвуешь в разговоре соседей, а их собаки становятся и твоими спутниками в обед. Люди стоят в очереди на вход, как будто это первый ресторан с пиццей в Москве. От всего этого хочется поскорее уйти, чтобы не задерживать очередь и избавиться от некомфортной близости с совершенно чужими людьми и животными.
Еда особого впечатления не производит — пицца весьма посредственная. Цены — удивительно среднемосковские для такой близости к Патриаршим прудам. Ресторан принадлежит холдингу Novikov Group.
Цитаты из меню:
Пицца со свежими грибами — 700 РУБЛЕЙ
Тальятелле с домашним рагу — 500 РУБЛЕЙ
Картофельные ньокки с соусом — 450 РУБЛЕЙ
Адрес: ул. Большая Лубянка, 24/15, стр. 1
Время работы: с 11:00 до 00:00
Средний чек: 1 500 рублей
Основной акцент в меню сделан на блюда из мяса, которое поставляют из Брянской области. Говядину сухого вызревания жарят, запекают, коптят, готовят на гриле или вертеле. Кроме того, внимание уделили региональным брянским специалитетам: в меню — кефирный суп с курицей, свеклой и щавелем, бутерброды с рваной свининой и моченой вишней и пирог со сливами сорта «брянская».
Стоит отметить, что все оборудование, включая печь-гриль, произведено компанией Grillvett, которая принадлежит владельцам ресторана, — это российский бренд с американскими корнями, специализирующийся на профессиональных гриль-печах.
Цитаты из меню:
Брянский бутер с рваной свининой и вишней — 440 РУБЛЕЙ
«Холодник» — 390 РУБЛЕЙ
Торт «Брянская слива» — 430 РУБЛЕЙ
Стейк «Брянск Т-bone» — 400 РУБЛЕЙ ЗА 100 Граммов
Remy Kitchen Bakery
Адрес: ул. Малая Бронная, 2, стр. 1
Время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 500–2 000 рублей
Ресторатор Александр Оганезов и бренд-шеф Глен Баллис открыли еще один совместный проект (предыдущие успешные рестораны — Zupperia, Glenuill и Cutfish). Первоначально заведение задумывалось как гибрид ресторана и кулинарии-пекарни. В ресторанном меню — смесь европейских и азиатских мотивов. Бренд-шеф Глен Баллис считает, что именно такое смешение отражает суть австралийской кухни. Много готовят в гриле Josper в открытой части кухни. В кулинарии-пекарне представлены блюда, которые можно взять с собой, а также хлеб, выпечка и десерты. Есть холодильник для сухой выдержки мяса — ребра и стейки вызревают от 30 до 100 дней.
Цитаты из меню:
Тыква на гриле, миндальное пюре — 490 РУБЛЕЙ
Чечевица, белые бобы, морковь конфи, пекорино — 590 РУБЛЕй
Томленое баранье плечо, батат, зелень — 990 РУБЛЕЙ
Адрес: ул. Рочдельская, 15, стр. 30
Время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 500 рублей
В центре внимания — сцена. Создатели утверждают, что дизайн нового ресторана создан в духе джазовых клубов Америки и Великобритании 30–40-х годов ХХ века. Здесь будут проходить концерты и джемы российских джазовых музыкантов. В меню — говяжьи стейки, хвосты и щечки плюс микс популярных блюд вроде окрошки, оливье и медовика. В меню бара — вино и больше 30 видов виски. Ресторан принадлежит холдингу Novikov Group.
Цитаты из меню:
Оливье с говяжьим языком — 490 РУБЛЕЙ
Томленые говяжьи щечки — 650 РУБЛЕЙ
Окрошка — 240 РУБЛЕЙ
Стейк стриплойн — 640 РУБЛЕЙ ЗА 100 ГРАММов
Ресторан «На Мосфильмовской»
Адрес: Университетский пр-т, 25
Время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 500 рублей
Ресторан двухэтажный. На первом — открытая кухня и вид на террасу и детскую площадку, на втором — место для встреч в более спокойной обстановке. В меню — блюда русско-европейской кухни. Большинство продуктов производят в самом ресторане: от мороженого до колбас. Хлеб, пицца и пироги выпекают в большой дровяной печи, а мясные и рыбные блюда готовят на гриле. Это первый совместный проект рестораторов Тахира Холикбердиева («Южане», «Скотина») и Алексея Губкина («Карлсон», Sixty, «Эларджи», Black Tie, «Паб Ло Пикассо», «Кристиан»).
Цитаты из меню:
Пицца с жареной капустой, горгонзолой и орехами — 450 РУБЛЕЙ
Петушиные гребни с деревенской сметаной — 300 РУБЛЕЙ
Голень ягненка с эстрагоном и картофельным пюре — 550 РУБЛЕЙ
Холодный огуречный суп с томатно-лимонным желе — 250 РУБЛЕЙ
Адрес: ул. Усачева, 26, Усачевский рынок
Время работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: 700 рублей
Владельцы «Кофемании» снова решили попробовать открыть ресторан нового формата вслед за дорогим паназиатским рестораном, бургерной, узбекским кафе и пиццерией. На Усачевском рынке заработал недорогой вьетнамский ресторан, вход с Малой Пироговской улицы.
В меню кроме супа фо, нэмов, риса и лапши — традиционный вьетнамский кофе со сгущенкой, вьетнамское пиво и холодный чай с тапиокой.
В ресторане постоянно действует «Фо челлендж» — тот, кто сможет за 30 минут съесть 3,5 литра супа, освобождается от оплаты заказа, а его фото размещают на «Стене славы». За неудачную попытку придется заплатить полную стоимость супа — 3 500 рублей.
Цитаты из меню:
Суп фо — 400 РУБЛЕЙ
Стеклянная лапша с креветками и кальмарами — 450 РУБЛЕЙ
Жареный нэм с креветками — 150 РУБЛЕЙ
Кофе по-вьетнамски — 200 РУБЛЕЙ
Адрес: ул. Усачева, 22
Время работы: с 12:00 до 01:00
Средний чек: 1 500 рублей
Главным блюдом в меню сети являются раки: в аджике, в пиве, жареные, с яблоками и медом — всего девять вариантов. Килограммовые порции стоят от 1 800 рублей, половина порции — от 900 рублей. Кроме этого, в меню есть блюда из мяса и морепродуктов: бургеры, языки, стейки, фаланги крабов и мидии. Есть большое пивное меню: более 200 сортов, из них 27 сортов — на разлив.
Цитаты из меню:
Раки в молоке — 1 000 РУБЛЕЙ ЗА 0,5 Килограмма
Раковый биск — 990 РУБЛЕЙ
Ленивые пельмени с раковыми шейками и «антоновкой» — 610 РУБЛЕЙ
Попкорн из раковых шеек — 510 РУБЛЕЙ
Адрес: ул. Петровка, 23/10, стр. 5
Время работы: с воскресенья по четверг — с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу — с 12:00 до 02:00
Средний чек: 1 500 рублей
Создатели утверждают, что в ресторане представлен авторский взгляд на традиции и каноны русской кухни и что меню построено на русских продуктах. Нам даже рассказывают про некоторые из них — тут используют воронежскую говядину, карельскую форель, тульскую буррату и алтайский мед. Но кроме них в меню мы видим блюда с соусом даси, осьминогами, грейпфрутами, киноа, сибасом и другими ингредиентами, которые едва ли можно назвать аутентичными (как, впрочем, и буррату). Форель с киноа и соусом берблан на бульоне даси, крем-суп из сельдерея со слабосоленой форелью, закуска из сыровяленых колбас и окорока — так концепт-шеф авторски видит русскую кухню.
Цитаты из меню:
Утиная грудка с пюре из корнеплодов и соусом из облепихи — 570 РУБЛЕЙ
Табуле-бургер с осьминогом — 790 РУБЛЕЙ
Похлебка с бычьими хвостами и сметаной — 380 РУБЛЕЙ
Тульская буррата с клубникой и мятным песто — 640 РУБЛЕЙ
Адрес: Волгоградский пр-т, 17
Время работы: с 09:00 до 23:00
Средний чек: 1 000 рублей
Интерьер оформлен в соответствии с названием — с использованием кирпича, дерева, металла, винтажных элементов декора и мха. Кухня в ресторане открытая, можно сесть за стол прямо напротив поваров. Меню небольшое, цены демократичные: начинаются со 150 рублей за форшмак и заканчиваются тысячей рублей за стейк с овощами. В меню напитков — коктейли, которые могут приготовить прямо у вас за столом, и необычные лимонады, например груша-корица, кофейный или овощной.
Цитаты из меню:
Тартар из нерки — 260 РУБЛЕЙ
Суп с чечевицей — 200 РУБЛЕЙ
Филе перепелки и киноа с белыми грибами — 550 РУБЛЕЙ
Копченая утка с кускусом — 500 РУБЛЕЙ
Бары и пабы
Café Barrique
Адрес: Благовещенский пер., 10/2
Время работы: с 12:00 до 23:00
Средний чек: 1 300 рублей
Название заведения отражает увлеченность команды винной тематикой: термин «баррик» означает 200-литровую дубовую бочку, в которой выдерживается вино. В винной карте более 150 позиций. Стоимость бокала — от 360 до 650 рублей. Цена за бутылку начинается от 1 450 рублей. Во внутреннем дворе планируется открыть веранду.
Цитаты из меню:
Британский пирог с курицей и грибами — 320 РУБЛЕЙ
Пенне с кроликом и зеленым горошком — 490 РУБЛЕЙ
Прошутто из утки — 290 РУБЛЕЙ
Запеченный баклажан с домашней аджикой — 320 РУБЛЕЙ
Адрес: ул. Большая Дмитровка, 32, стр. 1
Время работы: со вторника по четверг — с 18:00 до 00:00, с четверга по субботу — с 18:00 до 03:00
Средний чек: 1 500 рублей
В новом баре все коктейли подают со сладким сопровождением: с тортами, пирожными и конфетами. В меню десять таких сетов. Например, «Тайны острова сокровищ» — это два кокоса, один из которых наполнен муссом из маракуйи, бисквитом и желе из кокоса, суфле из лайма, а второй — коктейлем с ромом, кокосовым ликером и ореховым сиропом. Кроме этого, можно купить десерты отдельно.
Цитаты из меню:
«Ромашковый луг из страны Оз» — 480 РУБЛЕЙ
«Тайны пирамиды» — 490 РУБЛЕЙ
«Кувшин и горшочек» — 690 РУБЛЕЙ
«Тайны острова сокровищ» — 680 РУБЛЕЙ
Кофейни и кондитерские
Bao + Les
Адрес: ул. Покровка, 9
Время работы: с 08:00 до 23:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 23:00
Средний чек: 700–1 000 рублей
Bao + Bar открыл третье заведение сети. Первое работает на Садово-Кудринской улице, второе — на «Гастроферме». На этот раз кафе открылось на территории кофейни Les на Покровке. Это первый опыт коллаборации сетей. В меню: бао, лапша рамен, роллы и ахи-поке (гавайское блюдо из тунца с рисом и кунжутной заправкой). В ближайшее время планируется запустить обеды и бранчи.
Цитаты из меню:
Классическая бао — 160 РУБЛЕЙ
Бао с томленой грудинкой — 160 РУБЛЕЙ
Роллы с угрем — 450 РУБЛЕЙ
Роллы с острым тунцом — 450 РУБЛЕЙ
Адрес: Подсосенский пер., 8, стр. 2
Время работы: с 08:00 до 23:00
Средний чек: 1 000 рублей
Это третья кофейня сети, две другие расположены в Конькове и в парке «Музеон». Основное направление проекта — кофе в джезве, она же турка. Впервые для сети в этом кафе появилась турецкая еда. В меню — завтраки, закуски мезе и горячие блюда. Сетью кафе владеет семейная пара — Николай и Марина Хюппенен. Николай уже 12 лет является главным судьей чемпионатов бариста и активно развивает кофейную культуру в рамках Ассоциации спешиалти кофе, Марина — действующий чемпион России по приготовлению кофе в джезве, неоднократный участник мировых чемпионатов. Бренд-шеф заведения — Максут Ашкар (ресторан Neolokal).
Цитаты из меню:
Классический турецкий завтрак — 350 РУБЛЕЙ
Кофе по-восточному — 150 РУБЛЕЙ
Каденбуду кофте — 580 РУБЛЕЙ
Хумус — 150 РУБЛЕЙ
Фотографии: обложка, 4 — Bao + Bar, 1 — Алена Винокурова, 2 — Ксения Колесникова, 3 — Café Barrique
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