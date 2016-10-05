Новое в Петербурге15 ресторанов, кафе и баров сентября (Петербург)
«Телячьи нежности» на Петроградcкой стороне, мясной гастропаб United Butchers, вьетнамское кафе и новые крафтовые бары
Рестораны
«Телячьи нежности»
Адрес: Большой пр-т П.С., 84
Время работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 500 рублей
Нарядный ресторан на Большом проспекте на месте закрывшегося океанического ресторана «Лангуст». Кухня включает три направления. Первое — это мясо. В одном из залов ресторана установили камеру сухого вызревания, а стейки и филе миньон здесь готовят на дровяном гриле. Второе — рыба и морепродукты: в заведении сохранили доставшуюся от предшественников аквасистему для содержания рыбы и моллюсков. Однако самое большое внимание здесь уделяют авторской кухне. Идея в том, чтобы готовить современные блюда на основе традиционных, а порой и «антикварных» рецептов и техник.
Кто открыл: Новгородский ресторатор Артем Горелов, для которого это первый проект в Петербурге. Шеф-повар — Александр Богданов («Горохов»).
Что заказывать: В первую очередь попробовать стоит блюда русской кухни (или то, что за них выдают). Например, капусту, запеченную в глине (280 рублей), копченные на торфе говяжьии щечки (430 рублей), пельмени из куропатки (390 рублей) или перлотто с лисичками и тыквой.
United Butchers
Адрес: ул. Восстания, 26
Время работы: 12:00–01:00, по пятницам и субботам до 03:00
Средний чек: 1 000 рублей
Мясной ресторан, оформленный в стилистике американских ферм. Главной особенностью заведения стала пивоваренная установка в одном из залов. Здесь варят четыре собственных пива (цена от 90 рублей), а кроме того предлагают еще 12 сортов разливного и почти 100 позиций бутылочного крафта.
Кто открыл: Идеологом заведения выступил Анатолий Балашов, прежде работавший в ресторанном холдинге ReCa. Кухню возглавляет Михаил Уланов («Две палочки»). За пивоварение отвечает Алексей Еввус (Mr. Kolpin).
Что заказывать: Начать стоит с блюд, которые готовят на редком в России японском керамическом гриле: стейков (690–1 450 рублей), бургеров (380–450 рублей), домашних колбасок (250–290 рублей) и ребрышек (450–590 рублей).
«Городская дача»
Адрес: ул. Воскова, 20
Время работы: 12:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
Двухэтажное заведение с террасой на Петроградской стороне, оформленное в стилистике загородной дачи. Здесь ценят расслабленную атмосферу, которой способствует обилие дерева, множество деревенских деталей и меню, построенное вокруг самых привычных блюд и локальных продуктов.
Кто открыл: Шеф-повар ресторана — Андрей Панкеев («Акварель», «Особняк Половцева»).
Что заказывать: Большинство позиций в меню звучат незатейливо, но еду готовят с выдумкой: есть целая линейка брускетт (160–220 рублей), селедка с имбирным соусом, похлебка из белых грибов (270 рублей) и оладьи из кабачков (190 рублей). Особый акцент сделан на местных продуктах и дарах леса. Тальяту здесь подают с черникой (890 рублей), судака — с крыжовником и мятой (430 рублей), а, например, ягненка — с вишней и луком (920 рублей).
«Коза Дереза»
Адрес: пр-т Славы, 43
Время работы: 12:00–02:00
Средний чек: 1 000 рублей
Новая точка притяжения в Купчино — локальный ресторан с обширным меню и лаконичным современным интерьером. По воскресеньям здесь планируют проводить бранчи, а по вечерам — вечеринки с диджеями и концерты.
Кто открыл: Кухней заведует начинающий шеф-повар Андрей Манкевич (DoZari, «Потемкин»)
Что заказывать: «Коза Дереза» позиционирует себя как ресторан современной русской кухни, но об универсальных хитах забывать не стали, включив в подборку пасту, азиатский вок и мясо на гриле. В числе русских специалитетов — похлебка из белых грибов (390 рублей), холодец из утки с хреном (390 рублей), среднерусский борщ с разварным говяжьим ребром (470 рублей) и уха с сигом (390 рублей).
Circus
Адрес: пр-т Маршала Жукова, 41
Время работы: с 12:00 до 01:00,
по пятницам и субботам до последнего посетителя
Средний чек: 1 000 рублей
Ресторан-клуб в Кировском районе с полосатыми обоями, игривой плюшевой мебелью и старыми цирковыми афишами по стенам. Гигантское пространство площадью 850 метров поделено на несколько зон. Помимо ресторанного зала, есть кальянная, бар, комнаты с караоке, детская зона и большая сцена, на которой по выходным будут проходить концерты и шоу-программы.
Кто открыл: Одна из совладельцев ресторана «Этаж 41». Кухню поставил Анатолий Баклагин («Старая таможня»).
Что заказывать: В меню — набор популярных хитов вперемежку с авторскими блюдами: есть салат «Цезарь» (390 рублей), борщ (320 рублей), домашние разносолы, но одновременно и гравлакс из лосося (440 рублей), и утиная ножка, которую подают с картофелем, приправленным трюфелем (650 рублей).
«Долина Рейна»
Адрес: ул. Адмирала Трибуца, 5
Время работы: 12:00–00:00, по выходным до 02:00
Средний чек: 1 400 рублей
Ресторан преимущественно немецкой кухни на территории ЖК «Балтийская жемчужина». Несмотря на вполне аутентичные блюда в меню, оформлено заведение минималистично и современно. К слову, акцент в барной карте смещен в сторону вина: например, здесь есть большая подборка немецких рислингов (от 250 рублей).
Кто открыл: Кухню в «Долине Рейна» поставил начинающий шеф-повар Эмиль Смолянинов.
Что заказывать: Основа меню — немногочисленные международные хиты немецкой кухни: есть свиная рулька, которую тушат в пиве и подают с капустой (850 рублей), свиные ребрышки (500 рублей), рейнские колбаски с горчицей и картофельным пюре и суп айнтопф с телятиной и грудинкой (400 рублей).
Кафе
I Feel Food
Адрес: Владимирский пр-т, 15
Время работы: 09:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
Городское кафе с универсальным демократичным меню и завтраками, которые здесь готовят в течение всего дня. Оформлено заведение в стилистике лофта с деталями, характерными для французских курортных кафе: каменными кактусами, диванами с цветочным принтом и клумбой в одном из трех залов.
Кто открыл: Шеф-повар — Павел Панов («Летучий голландец», «Старая таможня).
Что заказывать: В качестве закусок здесь предлагают линейку брускетт, татаки и карпаччо из лосося, несколько легких салатов (210–440 рублей), картофельные драники со сметаной (150 рублей). Среди основных блюд — утиная грудка с карамелизированным яблоком и брусникой (550 рублей), паста с курицей и грибами (440 рублей), три бургера (320–410 рублей) и хот-доги (230–280 рублей).
Pho'n'Roll
Адрес: наб. Фонтанки, 97
Время работы: 12:00–23:00,
по воскресеньям до 00:00
Средний чек: 800 рублей
Современно оформленное заведение с аутентичной вьетнамской кухней. В качестве главного блюда готовят жареный рис и лапшу. Их посетителям предлагают собрать как конструктор: выбрать дополнение в виде мяса, морепродуктов и овощей или заказать один из готовых вариантов (290–390 рублей).
Кто открыл: Владельцы заведения — этнические вьетнамцы Ким и Куанг.
Что заказывать: Помимо лапши и риса, в меню — нэмы и роллы с разнообразными начинками (250–310 рублей), салаты, несколько супов, включая суп фо с лапшой (240–280 рублей) и том-ям с креветками (300 рублей). На десерт подают карамелизированные фрукты, мороженое в кляре и вьетнамский кофе со сгущенным молоком.
«Ласточка»
Адрес: ул. Ломоносова, 14
Время работы: 08:30–22:00
Средний чек: 250 рублей
Демократичная кофейня на улице Ломоносова, которая в скором времени должна стать полноценным кафе с едой. Планируется, что готовить здесь будет команда фуд-трака Umami.
Кто открыл: Это уже второе заведение, открытое Сергеем Якубовичем и Денисом Чухровым. Первая «Ласточка» уже больше года работает на набережной Макарова.
Что заказывать: Сейчас заведение работает в тестовом режиме, подают недорогой кофе (эспрессо обойдется в 78 рублей, капучино — в 108 рублей), простую еду — сырники (150 рублей), каши (100 рублей) и сэндвичи (130–140 рублей). В скором времени появятся картофельные вафли, несколько горячих блюд, линейка испанских тапас, а с ними и вино.
Cucumbers
Адрес: наб. Фонтанки, 22б
Время работы: 11:00–22:00
Средний чек: 400 рублей
Вегетарианское кафе на территории хостела, ориентированного на спорт и здоровое питание. Как подчеркивают организаторы, Cucumbers не является веганским или сыроедческим заведением, однако найти что-то подходящее для себя могут и адепты строгих диет.
Кто открыл: Кухней занимается Олег Мандрагор, успевший поработать в клубе The Place и вегетарианском кафе «Будда и чай».
Что заказывать: В меню — большой выбор бургеров и роллов с разнообразными овощными котлетами (нутовой, морковной, свекольной), а также сыром тофу и адыгейским сыром. По утрам готовят каши (150 рублей), а в обед предлагают суп дня (100 рублей).
«Утро»
Адрес: ул. Федора Абрамова, 16
Телефон: +7 (812) 927–05–51
Время работы: 08:00–22:00
Средний чек: 150 рублей
Пример симпатичного семейного бизнеса — крохотная кофейня с собственной пекарней у станции метро «Парнас», созданная по образцу финских заведений.
Кто открыл: Владельцы своих имен предпочитают не называть, но известно, что это их первый проект.
Что заказывать: Кофе в «Утре» готовят из свежеобжаренных зерен, причем конкретный сорт меняется каждую неделю. Эспрессо стоит 55 рублей, капучино — 85 рублей, латте — 90 рублей. В мини-пекарне выпекают круассаны, в том числе с шоколадом и сыром, а еще классические рулеты с фисташками, изюмом и ромом. Также в меню — бельгийские эклеры (55 рублей), чизкейки (85 рублей) и два сэндвича на выбор: с вялеными томатами или с говядиной (125 рублей).
Бары
«Палата №6»
Адрес: ул. Чехова, 17
Время работы: 13:30–00:00, с четверга по субботу с 14:00 до последнего посетителя
Средний чек: 600 рублей
Пивной проект с несколько безумной, под стать названию, атмосферой: даже незнакомых посетителей здесь встречают радостными криками «Привет!», а в меню предлагают «Каштанку» (так здесь называют бастурму) и «Чайку» (сет из куриного паштета, обжаренного хлеба и солений).
Кто открыл: Заведение открыла семейная пара Алексея Чиркова и Екатерины Кушнир, которые прежде не занимались ресторанными проектами.
Что заказывать: В баре 20 пивных кранов: разливают как новинки отечественного и зарубежного крафта, так и проверенную классику вроде бельгийского Straffe Hendrik (200–500 рублей). Бутылочных позиций сейчас около 150, но их количество будет увеличено до 300. Стоимость последних варьируется от 180 до 1 500 рублей.
«Бар, которого нет»
Адрес: ул. Белинского, 13
Время работы: 07:00–01:00,
по выходным с 09:00
Средний чек: 1 500 рублей
Старомодный паб с внушительным меню и собственной пивоварней в зале. Заведение открылось на месте другого пивного проекта Burik Beer и унаследовало от предшественников почти все особенности оформления: открытую кирпичную кладку, деревянную мебель и обитую кожей барную стойку.
Кто открыл: Команда CraftTeam во главе с Трофимом Татаренковым (Craft Bier Café, пивоварня «#Поехали!!»)
Что заказывать: В меню около 30 небанальных закусок, вроде тартара из утки с лисичками (410 рублей), салата со свиными ушами (310 рублей) и запеченной в меду моркови с козьим творогом (380 рублей), несколько супов и горячие блюда. В числе последних — томленые в вишневом пиве ребра (680 рублей), филе оленя в карамели (870 рублей) и три стейка, которые готовят на открытом огне (900–1 250 рублей). В пивной карте — девять марок разливного пива (200–220 рублей), около 20 — бутылочного (240–890 рублей), а еще четыре собственных сорта.
«Дядя»
Адрес: Лиговский пр-т, 50, корп. 4
Время работы: 12:00–23:00, по пятницам и субботам до 02:00
Средний чек: 500 рублей
Компактный пивной бар, ориентированный на локальную публику и свойскую атмосферу. Конкурировать с заведениями пивных гиков здесь не намерены: предлагают всего четыре разливные позиции (200–300 рублей) плюс несколько сортов бутылочного пива (220–280 рублей). Поддерживать интерес публики планируют вечеринками и спортивными трансляциями.
Кто открыл: Заведение открыли Иван и Дарья Крамер, Николай Баскаков и Валентина Котяшова, для которых это первый барный проект. Кухню в заведении поставил Григорий Омельченко («Гречка», «Тинькофф», «Munhell»).
Что заказывать: Меню предлагает простые и понятные закуски: грузинский овощной салат (180 рублей), коул-слоу (150 рублей), бургеры (220–320 рублей), шаверму и азиатскую лапшу (300 рублей).
«Декабристы»
Адрес: наб. Фонтанки, 20
Время работы: с 14:00 до 23:30
Средний чек: 700 рублей по пятницам и субботам до 04:00
Новый крафтовый бар в кластере «Голицын Лофт» с брутальным интерьером и вечеринками по выходным.
Кто открыл: Ростислав Мудрогеленко, который также владеет несколькими пивными магазинами.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: К пиву российских и американских крафтовых производителей (120–490 рублей), в баре предлагают традиционные закуски — стейки (500 рублей), бургеры (400 рублей), курицу карри и картофель айдахо. Есть комбо-набор: маленькая порция пива и бургер вместе обойдутся в 450 рублей.
Фотографии: обложка, 1 – «Телячьи нежности», 2 – «I Feel Food», 3 – «Палата №6»
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