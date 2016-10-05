Нарядный ресторан на Большом проспекте на месте закрывшегося океанического ресторана «Лангуст». Кухня включает три направления. Первое — это мясо. В одном из залов ресторана установили камеру сухого вызревания, а стейки и филе миньон здесь готовят на дровяном гриле. Второе — рыба и морепродукты: в заведении сохранили доставшуюся от предшественников аквасистему для содержания рыбы и моллюсков. Однако самое большое внимание здесь уделяют авторской кухне. Идея в том, чтобы готовить современные блюда на основе традиционных, а порой и «антикварных» рецептов и техник.

Кто открыл: Новгородский ресторатор Артем Горелов, для которого это первый проект в Петербурге. Шеф-повар — Александр Богданов («Горохов»).

Что заказывать: В первую очередь попробовать стоит блюда русской кухни (или то, что за них выдают). Например, капусту, запеченную в глине (280 рублей), копченные на торфе говяжьии щечки (430 рублей), пельмени из куропатки (390 рублей) или перлотто с лисичками и тыквой.