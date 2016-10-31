Новое в Петербурге22 новых кафе, бара и ресторана октября
Огромный китайский ресторан, берлинский дёнер-кебаб, пивной бар на рынке, греческий фуд-трак и другие главные открытия октября
Кафе
«Кройцберг»
Адрес: Кронверкский пр-т, 53
Время работы: 11:00–23:00
Средний чек: 350 рублей
Дёнер-кебаб на Кронверкском проспекте, сделанный по аналогии с популярными берлинскими забегаловками, которые появились после того, как в Германии в 60-е годы запустили программу привлечения гастарбайтеров из Турции.
КТО ОТКРЫЛ: Команда итальянской пиццерии Paninaro и тайского ресторана «Тайка».
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Дёнер в «Кройцберге» подают трех видов: с курицей (от 170 рублей), говядиной (от 240 рублей) и сыром фета (от 190 рублей). При этом посетитель может выбрать вариант в лаваше, более аутентичный — в лепешке или заказать дёнер на тарелке. В дополнение можно взять картофель фри или салат коул-слоу.
Ukusno
Адрес: ул. Казанская, 7
Время работы: 11:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
Компактное заведение сербской кухни во дворах на Казанской улице, где раньше располагался бар Radiobaby.
КТО ОТКРЫЛ: Создатели фургона с сербской уличной едой Ukusnо — Дмитрий Туманов, Глеб Бондаренко и Стефан Зецевич, — год назад открывшие крохотное кафе на Лиговском проспекте.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Основа меню — проверенный балканский стритфуд вроде плескавицы, которую подают в булке с соусом айвар и овощами (300 рублей), жареных колбасок чевапчичей (250 рублей) и сытной похлебки телеча чорба (150 рублей). Кроме того, здесь жарят в панировке сыр (300 рублей), а в скором времени планируют ввести в меню сэндвичи и обеды. Барная карта сейчас состоит из трех сортов разливного пива и сербских безалкогольных напитков, но скоро к ним добавится вино и ракия.
Сахинкле Kazbegi
Адрес: наб. Фонтанки, 20
Время работы: с 12:00 до последнего гостя
Средний чек: 700 рублей
Хинкальная в одном из бывших гаражей на территории «Голицын Лофта» с открытой кухней, настоящим винным погребом и баром. Важной составляющей проекта должна стать обширная культурная программа с лекциями грузинских искусствоведов, концертами и мастер-классами.
КТО ОТКРЫЛ: Kazbegi — первый самостоятельный проект Ольги Волдайкиной и Марии Паламарчук, уже давно увлеченных грузинской культурой. За кухню отвечает Леван Чхартишвили.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: В первую очередь заказывать нужно хинкали (40–50 рублей), которые здесь готовят пяти разных видов, и хачапури (300–350 рублей). Также в меню — несколько холодных закусок вроде сациви, пхали и батриджани, сытные супы и горячие блюда: есть три вида оджахури (270–400 рублей), чахохбили, лобио и корейка, которую готовят и подают в глиняной сковороде кеци.
Gyros Co-op
Адрес: ул. Рубинштейна, 28
Время работы: 12:00–23:00,по выходным
с 14:00
Средний чек: 250 рублей
Фуд-трак с греческим стритфудом на улице Рубинштейна. Главное блюдо — гирос, который готовят как в классическом, так и в экспериментальном варианте.
КТО ОТКРЫЛ: Начинающие предприниматели Александр Петров и Сергей Виноградов, для которых это первый самостоятельный опыт в ресторанной сфере.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Гирос в киоске предлагают четырех видов, но по одной цене в 250 рублей: есть классический вариант с соусом дзадзики и три авторских — с домашним карри из свежих яблок и ананаса, с грибами и сыром пармезан и с карамелизированной тыквой, салатом маше и ежевичной заправкой. Для их приготовления используют три вида лепешек — оливковую, томатную и сырную — и куриные грудки, которые сначала томят в су-виде, а после запекают на гриле.
«Дикмаn's Deli»
Адрес: Аптекарский пр-т, 2
Время работы: 09:00–21:00
Средний чек: 500 рублей
Американо-еврейская закусочная на Петроградской стороне, устроенная по аналогии со знаменитым кафе-гастрономом Katz’s Delicatessen в Нью-Йорке. Главные блюда в компактном меню — мясные деликатесы, производство которых устроители наладили еще летом, успев поучаствовать с ними в уличных фестивалях, а параллельно — запустив сервис по продаже наборов для пикника.
КТО ОТКРЫЛ: Совладелец «Хельсинкибара» Дмитрий Дикман.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: В меню — сэндвичи с пастрами (220–310 рублей) на выбор из пяти видов мяса, фирменные бургеры, самодельные сосиски с капустой и соусами (270–310 рублей), а еще простые салаты и овощи на гриле. По утрам подают завтраки, а в обед — ланчи, состоящие из супа, салата и горячего (250 рублей).
«Мясорубка»
Адрес: Литейный пр-т, 31
Время работы: 11:00–00:00
Средний чек: 500 рублей
Бургерная на Литейном проспекте, устроители которой поставили перед собой амбициозную задачу: создать новую сеть со строгими стандартами качества — котлеты здесь делают исключительно из мраморной говядины блэк-ангус, при этом контролируя степень помола и жирность фарша, булочки выпекают на собственной пекарне с добавлением картофельных хлопьев и карамелизованного лука, а котлеты готовят на открытом огне, используя сочетание березовых и яблоневых дров.
КТО ОТКРЫЛ: Учредители новой сети предпочитают не называть своих имен.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Меню бургерной состоит из двух разделов: «Бургеры» и «Небургеры». Фирменным блюдом из первого стал классический True Burger (250 рублей). Кроме него, есть вариации с необычными ингредиентами, в частности с беконом, сыром бри, моцареллой, шампиньонами, фенхелем и свеклой. В разделе «Небургеры» — салаты, супы, закуски и десерты. Например, здесь подают тартары из лосося и говядины (220–250 рублей), томатный суп (150 рублей) и фиш-энд-чипс (220 рублей).
Yuva
Адрес: Лиговский пр-т, 74
Время работы: 11:00–22:00
Средний чек: 600 рублей
Кафе азиатской кухни в «Лофт Проекте Этажи» на Лиговском проспекте со скромным интерьером, открытой кухней и магазином резных деревянных фигурок, сделанных на Бали.
КТО ОТКРЫЛ: Юрий Павлов и Анна Саяпина, для которых это первый проект в ресторанной сфере. Кухней занимается шеф-повар Анвар Рахматуллаев (Jamie’s Italian, Azia).
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: В меню, которое еще активно дорабатывается и расширяется, — популярные азиатские блюда вроде битых огурцов (150 рублей), нэмов на выбор — с курицей или говядиной (100 рублей), пад-тая (250–350 рублей) и супа фо-бо (200–300 рублей).
Рестораны
«Ферма Бенуа»
Адрес: Тихорецкий пр-т, 17
Время работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Просторный двухэтажный ресторан на территории исторической молочной фермы Юлия Бенуа у метро «Академическая», которую предприниматель Андрей Лушников постепенно превращает в культурное пространство «Бенуа 1890». Здесь есть собственная коптильня и пекарня, лавка с хлебом, вином и фирменными сувенирами, а еще большая детская комната с горкой и сцена, на которой уже начали проводить концерты.
КТО ОТКРЫЛ: Проект ресторана курировал Арам Мнацаканов, шеф-повар и основатель холдинга Probka Family. Руководить кухней он пригласил Александра Нечаева (Jerome, Brugge), поставить меню которому помогал более опытный Николя Лорье («Rыба», «Rыба на даче»).
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: По части кухни «Ферма Бенуа» не претендует на особую оригинальность. Основа меню — простые и популярные блюда русской и европейской кухни. Есть, например, салат «Оливье» (220 рублей), баклажанная икра (330 рублей), бефстроганов (530 рублей), украинский борщ с пампушками (310 рублей), несколько видов пасты и пиццы. Отдельным пунктом вынесены блюда, приготовленные на мангале, в казане и тандыре: есть узбекский плов (370 рублей), шашлыки (350–410 рублей), люля-кебаб (470 рублей) и долма (390 рублей) — ради них сюда и стоит ехать в первую очередь.
«Большой ресторан Цинь»
Адрес: Большой пр-т В.О., 103
Время работы: 11:00–23:00
Средний чек: 1 000 рублей
Поражающий размерами китайский ресторан на территории открытого летом «Российско-китайского бизнес-парка» в «Ленэкспо». Оформлением занималась команда китайских дизайнеров — на территории бывшего выставочного павильона площадью около 6 тысяч квадратных метров они разместили около 20 залов, большую сцену и несколько дополнительных пространств для проведения банкетов и конференций.
Кто открыл: Кухню ресторана возглавляет шеф-повар Ву Цзуминь, который переехал в Петербург из Китая вместе с большой командой поваров.
Что заказывать: Сейчас заведение работает в тестовом режиме, меню предлагают в сокращенном формате. В числе закусок — свиные ножки, обжаренные в кляре (480 рублей), соломка из говяжьих желудков в остром масле (580 рублей) и, например, салат из паровых баклажанов и «столетнего яйца» в соевом соусе с болгарским перцем и чесноком (380 рублей). Среди основных блюд — баранина с китайским зеленым луком в устричном соусе (880 рублей), корень лотоса, фаршированный белой рыбой с креветками и стручковым горошком (1 180 рублей) и утка по-пекински (3 888 рублей).
Godji
Адрес: ул. Караванная, 8
Время работы: с 12:00 до последнего посетителя
Средний чек: 1 500 рублей
Красивый ресторан паназиатской и панамериканской кухни на месте стейк-хауса Korovabar. Кухню возглавил начинающий шеф Владимир Щепилов, который решил сделать особый акцент на кухне стран Латинской Америки, до сих пор не особенно представленной в Петербурге, разбавив ее уже привычной азиатской лапшой и закусками.
КТО ОТКРЫЛ: Ресторанный холдинг Ginza Project.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: За паназиатское направление в меню отвечает линейка тапасов (290–350 рублей), севиче (450–590 рублей) и несколько основных блюд вроде перуанского жаркого судадо и палтуса горячего копчения. В разделе с азиатское едой есть цыпленок том-ям (690 рублей), соба с курицей, удон с говядиной и беконом и яичная лапша с креветками.
Shooga
Адрес: Пулковское шоссе, 60
Время работы: 10:00–21:00, по субботам до 22:00
Средний чек: 1 500 рублей
Первый полноценный ресторан на территории аутлет-центра в Пулково. В просторном зале, оформленном в стиле лофт, модницам подают фирменные веррины — легкие закуски в бокалах, а их спутникам — бургеры и мясо на гриле.
КТО ОТКРЫЛ: Группа компаний Liber, которая уже опробовала проект в аналогичном торговом центре в Москве. За кухню отвечает бренд-шеф Андрей Лапшинов, победитель поварского конкурса компании Unilever, стажировавшийся в флорентийской кулинарной академии Le Cordon Bleu.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: В меню — подборка проверенных блюд: разнообразные закуски и салаты (есть линейка брускетт, куриные крылышки и карпаччо), паста (390–780 рублей), жаренная на гриле рыба и мясо. Есть бургер (560 рублей), филе миньон (1 200 рублей) и бефстроганов с картофельным пюре (520 рублей).
«Бахрома №1»
Адрес: пр-т Сизова, 9
Время работы: 12:00–03:00
Средний чек: 1 000 рублей
Седьмой ресторан быстро разрастающейся сети, специализирующейся на узбекской и кавказской кухне с обширным меню и кальянами.
КТО ОТКРЫЛ: Ресторанный холдинг «Токио City», который продолжает активно наращивать обороты: в октябре, помимо ресторана «Бахрома №1», компания открыла два заведения японской кухни и кафе-кондитерскую.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Кухня ресторана поделена на три условных направления: традиционные узбекские блюда (есть лепешки из тандыра, шашлык из баранины, несколько видов плова и манты), грузинские специалитеты вроде хачапури (310–405 рублей), хинкали, лобио и супа харчо, а еще блюда русской и европейской кухни — от салата «Оливье» до дорадо на гриле (725 рублей).
WCorner
Адрес: пер, Гривцова, 4
Время работы: 11:00–23:00
Средний чек: 1 500 рублей
Ресторан в бизнес-центре Bolloev Сenter на месте не проработавшего и нескольких месяцев заведения под названием «Москвичка». Новый проект предлагает блюда авторской кухни с необычными сочетаниями продуктов и эффектной подачей.
КТО ОТКРЫЛ: Шеф-повар заведения — Игорь Зорин, который весной ставил кухню в ресторане Una в ДЛТ.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Фирменный стиль Зорина — необычные сочетания и визуальные эксперименты с едой: в WCorner он, например, подает тартар из тунца с инжиром и помидорами (450 рублей), осьминога с грушевым соусом (620 рублей), оленину с мармеладом из кизила, а еще готовит «шоколадные камни» с черникой и ромом.
Кофейни
Лавка «Счастье»
Адрес: ул. Большая Конюшенная, 12
Время работы: 09:00–22:00
Средний чек: 300 рублей
Четвертая лавка «Счастье», которая предлагает десерты и сладости ручной работы. Главное отличие нового заведения в том, что оно работает и как кафе.
КТО ОТКРЫЛ: За сладости и десерты отвечают бренд-шеф сети Лоран Морено и шеф-кондитер Екатерина Киселькова.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: В компактном зале можно выпить чашку кофе (100–200 рублей) и попробовать фирменные десерты, среди которых макарони (480 рублей), трюфели (140 рублей) и домашнее печенье (170 рублей).
Coffee Way
Адрес: наб. канала Грибоедова, 54
Время работы: 09:00–21:00
Средний чек: 120 рублей
Первая в Петербурге точка основанной в Липецке сети кофеен, которая сейчас насчитывает более 30 заведений по всей России.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Помимо классических видов кофе (60–240 рублей), здесь предлагают молочные коктейли четырех видов (150–220 рублей), чай и какао. Из закусок есть хот-доги с различными сосисками (140 рублей), выпечка и простые десерты.
L.Grib
Адрес: Лиговский пр-т, 73
Время работы: 13:00–22:00, кроме воскресенья
Средний чек: 150 рублей
Кофейня в Центре современного искусства имени Курехина с лаконичным интерьером и коллекцией современного искусства на стенах. Название расшифровывается как знаменитая максима «Ленин — гриб» из интервью, взятого Сергеем Шолоховым у Сергея Курехина.
КТО ОТКРЫЛ: Егор Осипов и Дмитрий Габен, которые весной запускали эспрессо-бар «Черный» в «Цархитекторе», но позднее, как и другие резиденты кластера, были вынуждены ее закрыть.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Основа меню — кофейная классика на основе эспрессо (100 рублей); все остальное, по словам организаторов, меняется в зависимости от сезона и настроения: иногда подают чизкейки (120 рублей), иногда самодельные торты, в дни спектаклей и лекций в L.Grib можно съесть эклер или пирожное «Буше» (70 рублей).
Pinscher Coffee
Адрес: пр-т Луначарского, 56, корп. 1
Время работы: 08:00–20:00, по выходным с 10:00 до 18:00
Средний чек: 300 рублей
Пример симпатичного семейного бизнеса в спальном районе на севере города. Кофейня названа в честь любимой собаки хозяев, а потому неудивительно, что посетителей сюда охотно пускают с домашними животными.
КТО ОТКРЫЛ: Супруги Александр Амбарцумов и Алия Ракишева, для которых это первое собственное заведение. Прежде чем открыть кафе, они прошли обучение у одного из пионеров кофейного движения в Петербурге Николая Готко («Больше кофе!»).
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Классические напитки вроде эспрессо и капучино (80–190 рублей), а также кофе, заваренный альтернативными методами (140–250 рублей). В дополнение можно взять десерты: есть эклеры, макарони, торты и кексы.
Бары
The Daily Wine Bar
Адрес: ул. Казанская, 5
Время работы: с 11:00 до последнего посетителя
Средний чек: 1 000 рублей
Винный гастробар на месте закрывшегося бара Barrel на Казанской улице, который позиционирует себя как заведение на каждый день с разнообразным, но простым меню.
КТО ОТКРЫЛ: The Daily открыла та же команда, что занималась баром Barrel, на своем месте остался даже шеф-повар Вадим Иванов (Korovabar, Barrel, Crab Story), который, однако, полностью переделал меню.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Большинство блюд здесь готовят на углях, включая стейк из говядины (590 рублей), палтуса с черным рисом (490 рублей) и чизбургер с сыром чеддер (470 рублей). В качестве закуски подают севиче из тунца (490 рублей), тартар из говядины с кремом из грецких орехов (390 рублей) и коллекцию брускетт (160–390 рублей). В винной карте больше полусотни позиций: бокал вина обойдется в 290–590 рублей, стоимость самой дорогой бутылки — 8 900 рублей. Кроме того, в баре есть разливное и бутылочное пиво и некоторое количество коктейлей (360–390 рублей).
«На вина!»
Адрес: Кронверкский пр-т, 65
Время работы: 12:00–00:00,
по понедельникам и воскресеньям до 23:00
Средний чек: 600 рублей
Демократичный винный бар и магазин, где предлагают около 200 сортов вина исключительно органических и биодинамических марок, происходящего из небольших фермерских хозяйств.
КТО ОТКРЫЛ: «На вина!» — результат коллаборации команды бара «Винный шкаф» и виноторговой компании Real Authentic Wine, владеющей заведениями «Морошка для Пушкина» и Big Wine Freaks.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Для желающих выпить вина на месте предусмотрен пробковый сбор в размере 400 рублей, а еще около 40 бокальных позиций (от 290 рублей). В качестве закуски подают бутерброды с домашней вареной колбасой в двух вариантах — с черным хлебом и маслом (270 рублей) и в белой булке с сальсой, зеленью и помидорами (200–300 рублей).
«Мама, я не пил!»
Адрес: ул. Пестеля, 21
Время работы: 15:00–23:00, по пятницам
и субботам до 02:00, по воскресеньям с 13:00
Средний чек: 600 рублей
Пивной магазин и бар на улице Пестеля, где пока продают и разливают исключительно продукцию отечественных пивоварен, но в скором времени планируют расширить ассортимент.
КТО ОТКРЫЛ: Павел Иванов и Евгений Пикунов, которые прежде занимались услугами в сфере строительства, но имели и опыт работы в ресторанной сфере.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Всего на кранах сейчас разливают 14 сортов пива (от 200 рублей), а ассортимент бутылочного насчитывает около 50 видов: например, можно выпить классический светлый лагер (200 рублей) или овсяный стаут на азотной смеси (280 рублей).
«Отмороженое 18+»
Адрес: ул. Жуковского, 17
Время работы: 14:00–06:00, по пятницам
и субботам до 02:00
Средний чек: 600 рублей
Младший брат одноименного ресторана на Суворовском проспекте с более расслабленной атмосферой, кальянами и крафтовым пивом.
КТО ОТКРЫЛ: Как и ресторан «Отмороженое», проект принадлежит основательнице компании «Центр экспериментальных вкусов мороженого» Татьяне Татаринцевой. За кухню отвечает шеф Алексей Митрофанов.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: В баре, как и в ресторане, кухня строится вокруг мороженого с необычными вкусами. Например, в салат с куриной печенью (310 рублей) кладут шарик облепихового сорбета, борщ (220 рублей) подают с мороженым «Сметанное», а лингвини с беконом (320 рублей) идут с мороженым «Сырное копченое». В барной карте — подборка крафтового пива, безалкогольные коктейли и домашние лимонады. Более крепкий алкоголь можно принести с собой, пробковый сбор в заведении — 200–300 рублей в зависимости от объема бутылки.
«Бравые парни»
Адрес: ул. Некрасова, 52
Время работы: 11:00–23:00, по пятницам и субботам до последнего посетителя
Средний чек: 500 рублей
Пивной магазин и бар, обосновавшийся прямо на территории Мальцевского рынка, с простым интерьером, панорамными окнами от пола до потолка и планами в скором времени обустроить полноценную кухню.
КТО ОТКРЫЛ: Владимир Ольшевский, который принимал участие в открытии бургерной Grill & Veggies и бара-буфета «Сидрова коза», и Владимир Суворов, для которого это первый проект.
ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Заведение пока работает в техническом режиме, здесь предлагают 16 сортов разливного пива от пяти российских и трех зарубежных пивоварен (250–300 рублей). В ближайшее время появятся бутылочные позиции, а следом запустится кухня, где будут готовить разнообразные закуски.
фотографии: обложка, 1, 2 – Виктор Юльев, 3 – Лавка «Счастье», 4 – The Daily Wine Bar
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