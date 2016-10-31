Дёнер-кебаб на Кронверкском проспекте, сделанный по аналогии с популярными берлинскими забегаловками, которые появились после того, как в Германии в 60-е годы запустили программу привлечения гастарбайтеров из Турции.

КТО ОТКРЫЛ: Команда итальянской пиццерии Paninaro и тайского ресторана «Тайка».

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ: Дёнер в «Кройцберге» подают трех видов: с курицей (от 170 рублей), говядиной (от 240 рублей) и сыром фета (от 190 рублей). При этом посетитель может выбрать вариант в лаваше, более аутентичный — в лепешке или заказать дёнер на тарелке. В дополнение можно взять картофель фри или салат коул-слоу.