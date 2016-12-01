Вторая точка новой сети, открывшаяся на месте ресторана Le Boat. Первое заведение с таким названием работает на Финляндском проспекте и известно демократичной атмосферой, внимательным отношением к детям и хорошей кондитерской.

Кто открыл: Ресторанный холдинг White Group. Кухней в новом заведении продолжают заведовать шеф-повар и шеф-кондитер Le Boat Зиннят Акбашев и Кузьма Ложников.

Что заказывать: Основа меню — блюда русской и европейской кухни. Есть как традиционные (борщ, салат оливье и пельмени), так и несколько видов пасты и пиццы. Классические рецепты повара переосмысляют: например, спагетти болоньезе здесь готовят с мясом оленя (580 рублей), а карпаччо из лосося подают с томатным сорбетом (610 рублей). При ресторане работает кондитерская с выпечкой и десертами.