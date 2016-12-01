Новое в Петербурге19 новых кафе, баров и ресторанов ноября (Петербург)
Азиатский бар, модная кулинария, реинкарнация кафе «Мы же на ты» и заведения в честь Лили Брик и Дэвида Боуи
Рестораны
Ferma
АДРЕС: Синопская наб., 22
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–00:00, по пятницам и субботам до 01:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 400 рублей
Вторая точка новой сети, открывшаяся на месте ресторана Le Boat. Первое заведение с таким названием работает на Финляндском проспекте и известно демократичной атмосферой, внимательным отношением к детям и хорошей кондитерской.
Кто открыл: Ресторанный холдинг White Group. Кухней в новом заведении продолжают заведовать шеф-повар и шеф-кондитер Le Boat Зиннят Акбашев и Кузьма Ложников.
Что заказывать: Основа меню — блюда русской и европейской кухни. Есть как традиционные (борщ, салат оливье и пельмени), так и несколько видов пасты и пиццы. Классические рецепты повара переосмысляют: например, спагетти болоньезе здесь готовят с мясом оленя (580 рублей), а карпаччо из лосося подают с томатным сорбетом (610 рублей). При ресторане работает кондитерская с выпечкой и десертами.
«Волна»
Адрес: Петровская наб., 4
Время работы: 12:00–00:00
Средний чек: 1 500–2 000 рублей
Ресторан «Волна» на Петровской набережной пережил тотальную реконструкцию и сменил формат: теперь ставка сделана на экспериментальную кухню и здоровое питание. Заведение поделено на два этажа, каждый из которых имеет собственную концепцию: на первом расположен обеденный зал, второй занимает компактный бар с винтажной мебелью.
Кто открыл: Проектом руководит начинающий предприниматель Николай Никитин. Шеф-повар — Алексей Макаров (Le Cristal). Винную карту разработала Ульяна Гладий («Винный шкаф»).
Что заказывать: Меню ресторана подразделяется на два блока. В первом предлагают блюда, построенные на сложных гастрономических комбинациях: например, печень индейки (380 рублей) здесь готовят с зеленым яблоком, батаргой и брусничным соусом, макрель (450 рублей) подают с щавелевым перлотто и луковой золой, а капусту в су-виде — с черной икрой и вытяжкой из трав (1 100 рублей). Другое направление — здоровое питание: в меню есть специальный раздел с диетическими блюдами вроде палтуса на пару (730 рублей) или зеленого салата с киноа и авокадо (270 рублей).
Homutov
АДРЕС: Московский пр-т, 55
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 11:00–23:00, по выходным
до 00:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 000 рублей
Нарядно оформленный пивной ресторан на Московском проспекте. В меню — преимущественно мясные блюда, на кранах — десять сортов пива, включая два фирменных, которые варят на одной из местных пивоварен.
Кто открыл: Семейная пара Екатерина и Иван Хомутовы, для которых это первый проект в ресторанной сфере.
Что заказывать: Мясную классику — ирландский ростбиф (380 рублей), домашние колбаски (340–490 рублей), буженину (260 рублей), стейк (940 рублей) и ребра (520 рублей), а кроме того, легкие закуски вроде сэндвичей (410–480 рублей), нагетсов и мясных чипсов.
«Мы же на ты»
Адрес: ул. Марата, 10
Время работы: 07:00–23:00
Средний чек: 700 рублей
Реинкарнация замысловатого проекта, прежде работавшего на улице Рубинштейна, а теперь перебравшегося на Марата. В кафе четыре просторных зала, оформленные в различной стилистике, включая один тайный — в нем по вечерам подают знаменитые ребрышки. На месте и внушительная библиотека — книги можно читать за чашкой кофе, а можно купить и забрать с собой.
Кто открыл: Ресторатор Александр Затуливетров («Бар разбитых сердец Тельмы и Луизы»).
Что заказывать: Днем в основном обеденном зале устраивают шведский стол с салатами, пирогами и низкокалорийными десертами, но одновременно подают и блюда из основного меню. В нем есть, например, кролик с брусничным конфи (540 рублей), утка с ризотто из киноа (590 рублей) и судак с булгуром (510 рублей).
L.Brik Cafe
Адрес: ул. Пушкинская, 16
Время работы: с 12:00 до последнего клиента
Средний чек: 1 500 рублей
Ресторан на Пушкинской улице, посвященный Лиле Брик. В симпатичных декорациях в духе ар-деко подают преимущественно популярные блюда русской кухни, но и о современных тенденциях не забывают.
Кто открыл: Команда, на счету которой уже два заведения с литературными названиями — «Чехов» и «Гоголь». Шеф-повар проекта — Артем Волчек («Полёт кафе»).
Что заказывать: В меню: эклеры с форелью, сливочным сыром, аджикой и чесноком (390 рублей), салат «Наследие Люсьена Оливье» (380 рублей), несколько супов, включая суточные щи и борщ, и подборка основных блюд — например, тельное из щуки и окуня (490 рублей), стейк с картофельно-тыквенным муссом (850 рублей) и пельмени с утиным мясом (390 рублей).
Кафе
Ketch Up Burgers
Адрес: пр-т Энгельса, 124
Время работы: 11:00–23:00, по пятницам и субботам до 01:00
Средний чек: 1 000 рублей
Новая точка сети популярных бургерных, на этот раз в спальном районе. В интерьере — бетон, мох на стенах, модные лампы и граффити с изображением звезд Голливуда: Вуди Аллена, Леонардо Ди Каприо, Роберта Дауни — младшего и других.
Кто открыл: Меню для всех заведений сети разрабатывает шеф-повар Виталий Воробьев (Biblioteka).
Что заказывать: Помимо фирменного Ketchup-бургера (490 рублей), здесь подают Russian-бургер с мясом ягненка (390 рублей), фиш-бургер с лососем и креветками (420 рублей), а еще закуски, салаты, супы и десерты.
In Rock Cafe
АДРЕС: ул. Жуковского, 57
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 000 рублей
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 12:00 до 00:00,
по пятницам и субботам до 01:00
Необычное по формату заведение на улице Жуковского, совмещающее в себе радиостудию и кафе: посетители могут наблюдать за работой ведущих и диджеев через большое окно.
Кто открыл: Команда интернет-радиостанции Imagine. Кухней руководит шеф-повар Сергей Рабочев.
Что заказывать: Блюда традиционной английской кухни, на которых (по крайней мере, формально) специализируется кафе: ростбиф из говядины с йоркширским пудингом (690 рублей), сэндвич с огурцами и сыром (350 рублей) или, например, бисквит с персиками (320 рублей). Стоит обратить внимание и на барную карту с десятью авторскими коктейлями и пятью сет-шотами от миксолога Сэма Коняхина («Кабинет»).
«Таяки»
АДРЕС: ул. Марата, 57
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 11:00–21:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 500 рублей
Второе заведение сети, где готовят традиционный японский десерт таяки — печенье в форме рыбок с начинкой. По сравнению с первым кафе, которое работает в переулке Бринько, новое гораздо просторнее: в нем даже проводят мастер-классы и лекции, посвященные японской культуре. Любопытно, что деньги на открытие проекта (около 650 тысяч рублей) были собраны с помощью краудфандинга.
Кто открыл: Анастасия Березенец, некогда начинавшая проект совместно с Себастьяном Даниловым, владельцем еще одной сети японского стритфуда «Такояки». Готовить необычное печенье в первом кафе хозяйка начинала по рецептам, которые находила в интернете. Однако этим летом ее проект заметили журналисты японского канала TV Tokyo, которые решили организовать для начинающего повара стажировку в одной из старейших таячных Японии.
Что заказывать: Заглавное блюдо таяки в кафе готовят 14 разных видов. Есть классический вариант — со сладкой бобовой пастой адзуки, но можно выбрать и более привычные начинки: с бананом и нутеллой, клюквенным или абрикосовым джемом, заварным кремом и даже с ветчиной и сыром (110 рублей). Также здесь подают домашние онигири с лососем, тунцом, маринованными огурцами и крабом, японские снэки, пудинги, выпечку и необычное мороженое.
Barbarotto
АДРЕС: Владимирский пр-т, 8
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 11:00–23:00, по пятницам
и субботам до 01:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 800 рублей
Итальянское кафе, открывшееся на Владимирском проспекте на месте паста-бара C1tizen. Лаконичную концепцию прежнего проекта (здесь готовили пасту по принципу конструктора) сменила несколько более расплывчатая ориентация на итальянский стритфуд. При этом визуально место почти не изменилось: на месте большая часть мебели и брутальные бетонные стены, которые, впрочем, постарались оживить с помощью плакатов, афиш и граффити.
Кто открыл: Один из прежних учредителей Александр Шульман. Уволенного со скандалом шеф-повара Григория Пашукевича сменил начинающий шеф Алексей Данилов (Global Point Family).
Что заказывать: Неочевидный итальянский стритфуд вроде завернутой рулетом пиццы стромболи (330 рублей), трапиццы — подобия шавермы в домашней чиабатте (300–380 рублей) и рисовых шариков аранчини с начинкой из креветок и вяленых томатов (390 рублей), шпината и бекона (280 рублей) и моцареллы (300 рублей).
«Чайная»
АДРЕС: ул. Рубинштейна, 21
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 16:00–01:00, по понедельникам — выходной
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 500 рублей
Полусекретное азиатское кафе на улице Рубинштейна, здесь проводят чайные церемонии и готовят тайскую еду. Секретность заключается в отсутствии заметной вывески и закрытом режиме работы: чтобы попасть сюда, нужно предварительно записаться по телефону.
Кто открыл: Идейный вдохновитель проекта — Станислав По, который прежде держал на этом же самом месте вегетарианское кафе «Будда и чай», а недавно решил немного переосмыслить концепцию.
Что заказывать: Идти сюда стоит как для того, чтобы попить чая (в коллекции — около 70 сортов, которые заваривают для посетителей по традиционной китайской технологии), так и ради классических тайских блюд, которые готовят на открытой кухне. Есть суп том-ям (500 рублей), спринг-роллы (500 рублей), лапша с морепродуктами (500 рублей) и два десерта — рисовый пудинг и манговое желе.
Black Wok
Адрес: ул. Жуковского, 18
Время работы: 12:00–23:00, по пятницам
и субботам до 01:00
Средний чек: 500 рублей
Кафе на улице Жуковского, которое специализируется на воках. Заведение оформлено в черно-белых тонах, а фирменным блюдом является лапша с чернилами каракатицы.
Кто открыл: Учредителей трое — Игорь Смирнов, владеющий кальянной, Анна Зоз, которая также занимается свадебным агентством, и предприниматель Максим Кузнецов.
Что заказывать: Фирменную черную лапшу или рис (420 рублей) готовят с тигровыми креветками и овощами. Помимо них, в меню есть три вида супа, спринг-роллы (80–140 рублей) и салаты (190–260 рублей).
«Гараж»
Адрес: Львиный пер., 1
Время работы: 18:00–01:00
Средний чек: 700 рублей
Кафе-бар в помещении бывшего гаража с витринными окнами, незамысловатой едой и пивом. В зале стоит пианино, на котором можно при желании поиграть.
Кто открыл: Идейным вдохновителем проекта стали музыкант Александр Кулаков и его сестра Елена, которые прежде ресторанным бизнесом не занимались.
Что заказывать: Меню на время технического открытия строится на простых и популярных блюдах вроде салата цезарь с курицей (260 рублей), бефстроганова (400 рублей), стейка из лосося на гриле (400 рублей) и пивных закусок, например гренок с сыром и чесноком (120 рублей) и бутербродов с лососем и авокадо (230 рублей).
Кофейни
«Brixton кулинария»
АДРЕС: Лиговский пр-т, 105а
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 10:00–22:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 500 рублей
Недорогой и симпатичный гастроном на Лиговском проспекте, где продают полуфабрикаты, готовые салаты и горячие блюда. Заведение делится на кулинарию с продукцией собственного производства и кофейню с напитками, сэндвич-баром и кондитерскими изделиями. Главным украшением места стала настенная роспись советских времен, которую во время ремонта архитекторы обнаружили под слоем гипсокартона.
Кто открыл: Ресторанная группа Brixton (Crosta, Corner Kebab).
Что заказывать: В компактном кафетерии при гастрономе подают кофе (70–90 рублей), свежую выпечку и десерты (70–170 рублей). Но при желании здесь вполне можно полноценно перекусить салатом или горячим из ассортимента кулинарии.
Seize the Day
Адрес: ул. Гражданская, 13/15
Время работы: 11:00–22:00
Средний чек: 500 рублей
Кофейня с цветочной лавкой в кластере «Бертгольд Центр». Заведение специализируется на завтраках, которые подают в течение всего дня, фирменным блюдом стали сырники восьми разных видов, каждый из которых назван в честь героев сериалов.
Кто открыл: Две подруги Анна и Ульяна, для которых это первое собственное дело.
Что заказывать: Помимо сырников (230 рублей), здесь можно съесть гранолу (160–230 рублей), бейгл или круассан с начинкой, простой салат (например, с овощами гриль, 350 рублей) или омлет с зеленью (180 рублей).
Бары
Black China Bar
АДРЕС: Басков пер., 13
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 17:00–00:00, по пятницам и субботам до 02:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 000 рублей
Компактный азиатский бар в Басковом переулке. Для Петербурга формат непривычный: здесь почти нет европейского или американского алкоголя, вместо него шеф-бармен проекта Константин Берлинц собрал коллекцию китайских, японских и корейских дистиллятов, на основе которых и готовит коктейли.
Кто открыл: Black China — новый проект Анны Долгушиной и Мадины Кажимовой, основательниц демократичного азиатского кафе Wong Kar Wine и рыбного ресторана Port.
Что заказывать: В меню — классические закуски вроде битых огурцов (380 рублей), татаки (360–490 рублей), несколько вариантов севиче и тартаров в азиатском стиле. В качестве основных блюд подают пельмени гёдза с говядиной и семь вариантов дим-самов (330–380 рублей): есть с уткой, китайскими грибами, треской, креветками и курицей.
Crazy Wine
АДРЕС: ул. Рубинштейна, 6/8
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 14:00–01:00, по пятницам
и субботам до 03:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 000 рублей
Новый демократичный винный бар на улице Рубинштейна на месте ресторана Sardina с эклектичным интерьером, сочетающим, например, граффити на стенах и дизайнерскую мебель в духе неофутуризма 70-х. В винной карте — больше сотни позиций, из которых около 25 разливают по бокалам.
Кто открыл: Crazy Wine — новый проект ресторанного холдинга ReCa (Punk Brew, Manneken Pis).
Что заказывать: Меню больше чем наполовину состоит из закусок: пинчос (их здесь предлагают 20 разных видов), двух вариантов сырной тарелки под белое и красное вино (460–490 рублей) и брускетт. Есть и более сытные позиции: салаты, несколько небанальных супов вроде тыквенного супа с кокосовым молоком и миндалем (270 рублей), два вида пасты (360–420 рублей), ризотто и подборка основных блюд, которая включает бургеры, дим-самы и стейки из рыбы и мяса.
Draft
АДРЕС: ул. Восстания, 12
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 16:00–02:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 500 рублей
Пивной бар на улице Восстания, работающий в формате самообслуживания. Каждый посетитель получает в баре специальную карту, на которую нужно положить деньги, а после самостоятельно наливать себе пиво. Линейка пива на кранах постоянно меняется, но основной упор делают на крафтовые сорта как локальных, так и зарубежных производителей. Кроме того, в баре предлагают около 70 сортов бутылочного пива.
Кто открыл: Придумал проект Антон Николаев, который одновременно работает в отделе маркетинга на машиностроительном заводе.
Что заказывать: К пиву в Draft предлагают традиционные закуски: линейку бургеров (250–280 рублей), клаб-сэндвичи (230 рублей), картошку фри и начос.
«Клише»
АДРЕС: ул. Циолковского, 13
ВРЕМЯ РАБОТЫ: расписание работы уточняйте на сайте
СРЕДНИЙ ЧЕК: 500 рублей
Бар «Клише», который вместе с большинством других резидентов кластера Contour Family летом покинул здание на Аптекарском проспекте, переехал в новое помещение на улице Циолковского, где теперь будет работать в закрытом режиме, открываясь для посещения только в дни вечеринок и концертов. Концепция проекта не изменилась: здесь по-прежнему планируют проводить живые концерты актуальных гаражных групп, а по ночам устраивать диджей-сеты.
Кто открыл: Прежняя команда проекта.
Что заказывать: Готовят в «Клише» проверенный стритфуд: бургеры, фалафель, сэндвичи и картошку фри, в барном меню наряду с пивом и классическим алкоголем можно найти фирменные настойки.
Bowie Bar
АДРЕС: ул. Гражданская, 13–15 (2-й этаж)
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 14:00–23:00
СРЕДНИЙ ЧЕК: 400 рублей
Один из первых резидентов нового кластера «Бертгольд Центр» на Гражданской улице, который специализируется на крафтовом пиве. Интерьер минималистичен: открытая кирпичная кладка, деревянные панели на стенах и коллекция пластинок Дэвида Боуи.
Кто открыл: Проект принадлежит семейной паре профессиональных музыкантов, Даниле и Нине Головиным, которые недавно переехали в Петербург из Новосибирска и прежде не имели опыта в ресторанной сфере.
Что заказывать: В настоящий момент в баре подают исключительно бутылочное пиво от небольших российских пивоварен и несколько сортов сидра. Подборка регулярно обновляется, в будущем планируется ввести и импортные сорта.
фотографии: обложка – Дима Цыренщиков, 1 – Ferma, 2 – Ketch Up Burgers, 3 – «Brixton Кулинария», 4 – Виктор Юльев
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