Кафе SoupMe, расположенное в Малом Сухаревском переулке, запустило сервис доставки еды. Об этом The Village рассказали представители заведения.

До этого заказать супы можно было через сервис DeliveryClub.Сейчас доставка осуществляется в радиусе 1,5 километра от кафе, однако в будущем ее зону могут расширить.

Минимальная сумма заказа составляет 400 рублей. Среднее время доставки - 25-30 минут.

Оформить заказ можно по телефону +7 (916) 459–85–33 или через сайт Soupme.ru.

Кроме того, в SoupMe появились бизнес-ланчи — меню супов в них меняется каждый день. Бизнес-ланч можно заказать по будням с 12:00 до 15:00. Он стоит 310 рублей.