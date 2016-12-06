У Cook’kareku на Барикадной с 12 декабря появится доставка. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Заказы принимаются в приложении или на сайте сервиса Foodfox. Зона доставки охватывает кварталы в радиусе 2,5 километров от ресторана. Ограничений на минимальную сумму заказа нет, за саму доставку плата не взимается. Заказ обещают привезти в течение 45 минут.

В меню можно найти классическую глазунью, японский омлет томаго, яйцо «в мешочек», яйца бенедикт под голландским соусом, азербайджанское кюкю, сэндвич с тунцом, каши, соленый творог с зеленью и сырники с белым шоколадом.

Cook'kareku – заведение ресторатора Александра Раппопорта. В нем круглосуточно подают завтраки из кухонь разных стран мира.