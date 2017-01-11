В ресторане True Cost Bar & Grill обновили меню
В ресторанах с блюдами по себестоимости True Cost Bar & Grill произошли изменения в меню. Об этом The Village сообщили представители заведения. Изменениями занимался шеф-повар Артем Миненков.
Закуски и салаты
Буратта со слабосоленой неркой и трюфельной заправкой — 245,40 рубля
Тартар из мраморной говядины с горчичной заправкой — 279,84 рубля
Салат с печеной тыквой, сыром фета и льняным маслом — 68,93 рубля
Салат со шпинатом, грибами шиитаке и фетой — 168,76 рубля
Основные блюда
Треска с рисом венере и маслом маракуйи — 215,63 рубля
Нерка с пюре из сельдерея и салатом пак-чой — 233,95 рубля
Бургер с мягким крабом и соусом васаби — 310,34 рубля
Осьминог с печеным картофелем и соусом кимчи — 339,45 рубля
Супы и Гриль
Борщ с копченой уткой и черносливом — 68,01 рубля
Крем-суп с белыми грибами — 82,84 рубля
Суп из томленой баранины с овощами — 83,35 рубля
Стриплойн — 558,30 рубля
При этом цены за вход остаются такими же. По пятницам и субботам с 18:00 до 00:00 — 700 рублей, с 00:01 до 06:00 — 500 рублей. В будни с 12:00 до 16:00 — 150 рублей, в остальное время — 500 рублей.
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