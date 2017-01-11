В ресторанах с блюдами по себестоимости True Cost Bar & Grill произошли изменения в меню. Об этом The Village сообщили представители заведения. Изменениями занимался шеф-повар Артем Миненков.

Закуски и салаты Буратта со слабосоленой неркой и трюфельной заправкой — 245,40 рубля Тартар из мраморной говядины с горчичной заправкой — 279,84 рубля Салат с печеной тыквой, сыром фета и льняным маслом — 68,93 рубля Салат со шпинатом, грибами шиитаке и фетой — 168,76 рубля Основные блюда Треска с рисом венере и маслом маракуйи — 215,63 рубля Нерка с пюре из сельдерея и салатом пак-чой — 233,95 рубля Бургер с мягким крабом и соусом васаби — 310,34 рубля Осьминог с печеным картофелем и соусом кимчи — 339,45 рубля Супы и Гриль Борщ с копченой уткой и черносливом — 68,01 рубля Крем-суп с белыми грибами — 82,84 рубля Суп из томленой баранины с овощами — 83,35 рубля Стриплойн — 558,30 рубля

При этом цены за вход остаются такими же. По пятницам и субботам с 18:00 до 00:00 — 700 рублей, с 00:01 до 06:00 — 500 рублей. В будни с 12:00 до 16:00 — 150 рублей, в остальное время — 500 рублей.