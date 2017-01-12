В январе и феврале на фуд-корте Даниловского рынка откроются пять новых кафе. Об этом The Village сообщили в пресс-службе рынка.

Даниловский рынок

В конце января откроется кафе индийской кухни «Синий слон» от владельцев ресторана «Дарбарс». В меню кафе войдут основные блюда ресторана и новые позиции, которые адаптировали под формат рыночного кафе.

Также в этом месяце запланировано открытие вегетарианского кафе «Мох». Им занимаются шеф-повар ресторана при магазине «КМ20» Кирилл Губин и владельцы лавки «Грибное место» на Даниловском рынке. В кафе они также планируют выращивать и заготавливать грибы.

Третьим открытием в январе станет кафе Crabs are Coming, переезжающее на фуд-корт Даниловского рынка из своего старого помещения в Калашном переулке. В меню кафе на рынке оставят только главные блюда, в том числе бан с крабом, рис с крабом и кориандром, острый суп с палтусом, креветками и гребешком и сливочный суп с крабом.

В феврале на рынке откроются два новых кафе. Chowder and Pie — место с супом чаудер и традиционными австралийскими пирогами, закрытыми, с большим количеством начинки. Кафе занимается бренд-шеф гастрономического бара Jacky Jacky Михаил Курохтин, обучавшийся у австралийского повара Сэма Джексона.

Также в феврале откроется кафе марокканской кухни «Тажин». За него ответственны супруги Сергей и Евгения Доронины, делавшие Prawns и Paella House в парке Горького и Lucky Souvlaki в саду «Эрмитаж». Шеф-поваром выступит разработавшая меню для всех своих заведений и ресторана Uilliam's Евгения Доронина. Готовить в «Тажине» будут в тажинах, привезенных из Марокко.

В пресс-службе Даниловского рынка также добавили, что после завершения реконструкции рыночного пространства 3 января с обновленным дизайном и меню открылось кафе United Kitchen, а 5 января — кафе «Никола-Ленивец». 13 января в новом месте заново откроется рыбное кафе FishBazaar.