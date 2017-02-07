У ресторанов «Щепка» на Мытной улице и на улице Усачева с 9 февраля заработает доставка еды. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Заказы принимаются в приложении или на сайте сервиса Foodfox. Зона доставки охватывает кварталы в радиусе 2,5 километра от ресторана. Ограничений на минимальную сумму заказа нет, за саму доставку плата не взимается. Блюда обещают привезти в течение 45 минут.

В меню — копченые утка, палтус, тунец, свиные ребра и говяжья грудинка.

Владельцами ресторанов являются Василий Советов, Андрей Козырев, Юрий Дроздов и Денис Соболев.