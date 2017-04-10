На Дорогомиловском рынке в Москве открылся гастрономический корнер, где будут проходить мастер-классы и «выездные проекты производителей продуктов». Об этом The Village сообщили представители рынка. Гастрокорнер открылся на месте, которое раньше занимали торговцы овощами.

«Формат и сами участники будут постоянно добавляться и находиться в ротации, но согласно выбранной концепции они всегда будут объединены либо одним продуктом, либо национальной кухней», — рассказали на рынке.

С 10 по 16 апреля в этой зоне будет продаваться пасхальная продукция: куличи, яйца и пасха, приготовленные служителями Свято-Троицким Стефано-Махрищским монастырем. В пятницу, 15 апреля, в корнере пройдет мастер-класс сыровара из Cheese Connection Евгения Золотарева, в ходе которого он расскажет, как готовить в домашних условиях моцареллу и как подбирать сыры для домашнего стола.